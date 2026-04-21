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Real Madrid - Alavés, en directo: alineación, horario y dónde ver el partido de Liga
Sigue en directo el primer partido del Real Madrid en el Bernabéu tras quedarse fuera de la UEFA Champions League ante el Bayern
¿Cuál será la respuesta del Bernabéu?
En los últimos días se ha creado un relato, liderado por Arbeloa, respecto a que la eliminación de la Champions fue debida a los arbitrajes. Veremos si ha calado en el Bernabéu o la afición blanca es crítica con un equipo que ha firmado, si se confirma que han quedado descabalgados de LaLiga, una temporada decepcionante.
La previa
JUICIO EN EL BERNABÉU A OTRA CAMPAÑA EN BLANCO por Alejandro Alcázar
"Ganar las siete finales"
Álvaro Arbeloa lo tiene muy claro: apela a ganar los 7 partidos que le quedan al Real Madrid en LaLiga, incluido el clásico del Spotify Camp Nou, para apurar todas las opciones en el campeonato.
¡Buenas tardes! Arrancamos el directo del Real Madrid y el Deportivo Alavés con todo lo que suceda en la previa del partido del Santiago Bernabéu.
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