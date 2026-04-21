Real Madrid - Alavés, en directo: alineación, horario y dónde ver el partido de Liga

¿Cuál será la respuesta del Bernabéu?

En los últimos días se ha creado un relato, liderado por Arbeloa, respecto a que la eliminación de la Champions fue debida a los arbitrajes. Veremos si ha calado en el Bernabéu o la afición blanca es crítica con un equipo que ha firmado, si se confirma que han quedado descabalgados de LaLiga, una temporada decepcionante.