REAL MADRID
Real Madrid - Alavés: alineaciones probables del partido de la Liga EA Sports
Los blancos volverán al Bernabéu tras quedarse fuera de la Champions League para intentar empezar una remontada milagrosa en la Liga
Los futbolistas del Real Madrid darán la cara ante el Bernabéu tras quedar eliminados de la Champions League. Los blancos se quedan virtualmente sin títulos esta temporada, ya que tienen a nueve puntos al FC Barcelona a falta de solo siete jornadas. Una remontada muy difícil.
El primero de estos últimos siete duelos será ante un Deportivo Alavés que se juega la vida. Los de Arbeloa necesitan ganar para seguir confiando en el milagro y no se espera mucha rotación en el once del técnico salmantino.
Los tres futbolistas que seguro no podrán estar ante los vascos serán Rodrygo, Courtois y Asencio. Los dos primeros llevan semanas lesionados, mientras que el canario fue diagnosticado de una enterocolitis bacteriana por los Servicios Médicos del Real Madrid y no podrá estar en el Bernabéu.
Tchouaméni volverá al once tras no poder jugar en Múnich por sanción. Lo más normal sería que Arbeloa no tocase nada en el centro del campo y lo acompañasen Valverde, Güler y Bellingham. Pitarch se volvería a quedar fuera y Camavinga no jugaría tras la roja en el Allianz.
Arbeloa no tiene ninguna baja en defensa, pero lo más normal es que vuelva a jugar Huijsen y dé descanso a Rüdiger o Militao. El brasileño venía de muchos meses de lesión, pero está aguantando el tipo a las mil maravillas. En ataque, ninguna duda: Mbappé y Vinicius en punta. A ver cómo los recibe el público merengue.
Por su parte, Quique Sánchez Flores tendrá a todos sus jugadores disponibles para intentar el milagro en el Bernabéu; solo se quedará fuera Rebbach por acumulación de amarillas. Será un partido importante para ellos, que vienen tras dos empates seguidos y están a un solo punto de la zona de descenso.
Alineaciones probables del Real Madrid - Girona
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Mbappé y Vinicius.
Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny, Tenaglia, Parada, Youssef; Ibáñez, Blanco, Guridi; Boyé, Toni Martínez.
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