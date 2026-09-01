Real Madrid - Ajax: horario y dónde ver el partido de clasificación para la Champions League Femenina gratis por TV y en directo

El Real Madrid se da cita con el Ajax en el Estadio Alfredo di Stéfano este miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas (CEST) para enfrentarse en el partido de vuelta de la fase de clasificación de la Champions League Femenina 2026/27. Las de Pau Quesada afrontan el segundo asalto de la eliminatoria con la motivación de conseguir su plaza entre el elenco de 18 participantes en la máxima competición europea.

Después de la cómoda victoria en Ámsterdam de la mano de Schröder y Levels (0-2), el Real Madrid afronta el partido de vuelta con dos goles de colchón y la tranquilidad de poder permitirse un pequeño margen de error. Además, la reciente victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid (3-2) supone un golpe de moral antes del decisivo duelo.

En caso de conseguir la victoria, el Real Madrid asegurará su presencia en el sorteo del próximo viernes 4 de septiembre, en el que quedarán definidos los enfrentamientos de la fase liga. Esta abrirá el telón el próximo 22 de septiembre y se extenderá hasta el 16 de diciembre, momento en el que se disputará la sexta y última jornada de forma unificada.

El Real Madrid femenino, preparado para certificar su presencia en la próxima edición de la Champions League Femenina / Real Madrid

¿A qué hora es el Real Madrid - Ajax de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y Ajax, correspondiente a la vuelta de la fase de clasificación para la Champions League Femenina, se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas (CEST) en el Estadio Alfredo di Stéfano

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