El Real Madrid se aferra a la 'Mbappé-dependencia'

La mejor noticia en este arranque de temporada en el Real Madrid tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé. Xabi Alonso ha sabido descifrar la mejor versión del francés, esa que ha llevado a Florentino Pérez a perseguir su fichaje durante ocho temporadas. El que para muchos es el mejor jugador del mundo, más allá de premios como el Balón de Oro, ha comenzado el curso a un nivel estratosférico. Una influencia tal que ha generado una dependencia en el conjunto blanco, que, por ahora, vive de los goles del de Bondy.

Mbappé suma 13 en goles en nueve partidos. Una media que supera sobradamente el gol por partido, pero que, sobre todo, supone más de la mitad de la producción ofensiva del Real Madrid. Los blancos suman 21 tantos entre los partidos de Liga (14) y los de Champions (7). El 62% de los goles madridistas cuentan con la autoría del francés, que solo ha dejado de marcar en uno de los nueve partidos del equipo, el del Mallorca. De hecho, anotó dos goles, pero ambos fueron anulados por fuera de juego milimétrico que delató la tecnología del videoarbitraje.

Hay un dato que dimensiona la mejora futbolística de Mbappé con respecto a su año de estreno. La pasada temporada el francés necesitó 23 partidos para marcar 13 goles con el Madrid, mientras en esta le han sobrado muchos menos de la mitad para alcanzar esa cifra. Es, además, uno de los jugadores fijos para un Xabi que le ha alineado siempre como titular, circunstancia que comparte solo con Courtois y Tchouameni.

Lanzador de penaltis: seis de seis

Kylian también se ha convertido en el primer lanzador de penaltis del Real Madrid, anotando los seis de los que ha dispuesto el equipo en este inicio de campaña. Tres en Liga y tres en Champions, que coinciden con los tres primeros goles del equipo en la máxima competición europea (dos al Olympique y uno al Kairat). Mbappé ha utilizado lanzamientos de todo tipo, fuerte a un lado, duro abajo, a lo panenka, arriba...

Además, el francés sumó en Kazajistán su segundo hat-trick en Europa con la camiseta blanca, teniendo por encima en el capítulo de tripletes en Champions solo a Benzema (4) y a Cristiano Ronaldo (7). Sus cinco goles en la Liga de Campeones, que han sido los cinco primeros del Real Madrid en la competición, le han dado además a las arcas blancas 4,2 millones de euros, ya que la UEFA reparte 2,1M por cada victoria.

Xabi se ha deshecho en elogios hacia él: "Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él. Puede hacer una temporada espectacular". Y Arda Güler se ha convertido en su mejor socio en ataque. El turco le asistió en el primer gol blanco en el Carlos Tartiere de Oviedo, y le dio los dos pases que acabaron en la red ante el Mallorca y se anularon al estar el francés adelantado unos centímetros. En San Sebastián Kylian le devolvió el favor a Arda, que marcó tras pase del galo. El entrenador sopesa cuál será el mejor momento para darle descanso, con la ventana de selecciones a la vuelta de la esquina. Este sábado llega un potente Villarreal al Bernabéu y no parece un día indicado para sentar a un Mbappé del que este Real Madrid en construcción tiene una dependencia indiscutible.