El Real Madrid arranca la carrera electoral a la presidencia

"Convoco elecciones para defender a los socios". Dicho y hecho. Tras la esperpéntica rueda de prensa del martes de Florentino, ya se conocen las fechas en las que los candidatos podrán presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El plazo arranca hoy, 14 de mayo, y se extiende hasta el próximo sábado 23. Durante estos diez días, quienes aspiren a presidir el club deberán formalizar su candidatura y cumplir estrictamente con los plazos marcados por la Junta Electoral de la entidad.

De acuerdo con el calendario oficial que ya ha entrado en vigor, el proceso administrativo se desarrollará con celeridad durante las próximas dos semanas. En paralelo a la recepción de candidaturas, el censo electoral permanecerá expuesto para consulta y posibles reclamaciones de los socios desde hoy hasta el lunes 18 de mayo. Una vez finalizado el plazo de postulación el sábado 23, la Junta Electoral procederá a la admisión y proclamación oficial de los candidatos el domingo 24 de mayo.

A partir de ese momento, se abrirá un breve periodo de dos días para la interposición de recursos. Si se valida más de una candidatura, la Junta Electoral hará pública de inmediato la fecha y el lugar de la celebración de las votaciones en las urnas. En caso contrario, si solo una propuesta resulta proclamada por cumplir los requisitos, el candidato será designado presidente de forma directa sin necesidad de sufragio.

Florentino Pérez, en la rueda de prensa este martes, en Madrid / Juanjo Martin / EFE

La idoneidad de estos plazos ya ha generado las primeras reacciones en el entorno madridista. El empresario Enrique Riquelme, quien ha manifestado públicamente que cumple con las exigencias económicas y de antigüedad del club, ha remitido una carta solicitando formalmente una ampliación de los tiempos para fomentar un proceso "más amplio y participativo". Por su parte, Florentino Pérez ha descartado modificar el calendario, recordando que en procesos electorales anteriores las normas se aplicaron de igual manera.

El marco normativo del club exige a los aspirantes una antigüedad mínima de 20 años ininterrumpidos como socios y la presentación de un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto general de gastos, garantizado por el patrimonio personal de la candidatura y respaldado por una entidad financiera registrada en España. El reloj ya corre para definir el futuro de la directiva blanca de cara a los próximos cuatro años.