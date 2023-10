El Real Madrid se abona a las remontadas en la Liga

Ante el Barça levantó un marcador en contra por cuarta vez en once partidos, además de sacar un empate en Sevilla (1-1) tras empezar perdiendo Cuarta victoria por 2-1, y séptima por un gol de diferencia, pero no pudo con el At. Madrid que se adelantó 2-0 recortó 2-1 para perder 3-1

El Real Madrid colidera la Liga con el Girona a golpe de remontadas. En las once jornadas disputadas empezó perdiendo seis partidos, y acabó ganando cuatro. En los otros cinco encuentros consiguió mantener su portería a cero para acabar ganando, aunque en algunos casos con muchísimos apuros como su victoria en Vigo (0-1), que llegó a ocho minutos del final con un gol de Bellingham. Las primeras partes del equipo de Ancelotti están siendo flojas (12 goles), soluciona los partidos en los segundos tiempos (18 goles) con esas remontadas que le mantienen al frente de la tabla.

El fútbol de los de Ancelotti no convence, no transmiten superioridad sobre sus rivales, a los que ha ido derrotando con más apuros de los deseados. Ante el Barcelona hizo su cuarta remontada, además de sacar un empate en Sevilla (1-1) tras empezar también perdiendo. Con el que no pudo fue con el At. Madrid en su visita al Metropolitano. Los de Simeone sea adelantaron 2-0, los blancos lograron recortar y ponerse 2-1, pero los rojiblancos necesitaron solo 11 minutos para hacer el 3-1 y cerrar el marcador.

BELLINGHAM, EXPERTO EN REMONTAR

Bellingham, durante el Clásico | VALENTÍ ENRICH

El Madrid remontó en Almería (1-3), en el Bernabéu ante el Getafe y la Real Sociedad (2-1) y en el Clásico (1-2). En esos partidos fue perdiendo el 41,6% de los minutos, empatando el 41,11% y ganando el 17,22%. Mención especial para Bellingham, motor indispensable de los blancos en tres de las cuatro remontadas. En Almería fue el autor del 1-2 y del 1-3, ante el Getafe marcó el 1-2 en el tiempo de descuento, y en el Clásico hizo los dos goles. “Me encantan las remontadas”, reconoce el inglés. Ante la Real Sociedad fue Valverde el autor del 2-1 a tres minutos del final.

A los de Ancelotti les falta tensión en el inicio de los partidos: han encajado tres goles antes del minuto siete. Pero los apuros que tienen para sacar adelante los partidos quedan reflejados en sus resultados. Ante el Barça ganó su cuarto partido por 2-1 y el séptimo de los once disputados por un gol de diferencia. Los blancos van justos de pegada con dos goles de media por partido (2,09). Su éxito reside en ser el mejor equipo defensivo de la competición. Ha encajado ocho goles (0,72 por partido), uno menos que el Atlético de Madrid.