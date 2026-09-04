Real Betis - Real Madrid: Primera prueba de fuego para el Madrid de Mourinho

El estadio de La Cartuja será el escenario del reencuentro entre dos viejos conocidos. José Mourinho y Manuel Pellegrini tuvieron sus más y sus menos durante la primera etapa del entrenador portugués en el Real Madrid. En ese momento, el chileno acababa de ser cesado del conjunto blanco y se marchó al Málaga. Precisamente, su sustituto fue Mou, que rápidamente atacó a su predecesor en el primer duelo en el que coincidieron. Una rivalidad que hoy volverá al máximo escenario en el Real Betis - Real Madrid (21:00 h).

Los blancos quieren seguir su gran momento de forma tras empezar la temporada con tres victorias consecutivas y poner en presión al Barça, que es el único equipo que le sigue el ritmo. Aunque para ello, primero deberán superar a un conjunto 'de Champions' que llega tras una derrota muy inesperada y dura ante el Levante. El Madrid se ha demostrado muy fuerte en casa con dos goleadas a Real Sociedad y Málaga, pero su único partido fuera de casa en el RCDE Stadium (1-2) dejó sensaciones raras al conjunto de Mou. En La Cartuja tendrán la oportunidad de disipar todas esas dudas.

Un estadio complicado para los merengues

Los béticos debutarán el martes que viene en la fase Liga de la Champions League ante el Lille. Será el primer partido de la máxima competición europea del equipo verdiblanco en 21 años. Una vuelta por todo lo alto que tendrá antes un duelo clave de Liga. Eso sí, los béticos habían empezado la temporada como un tiro, pero cayeron el fin de semana pasado ante el Levante con un contundente 5-2. Un resultado inesperado que hizo saltar las alarmas en Heliópolis antes de la llegada del Real Madrid.

Troy Parrott celebra el gol de Pablo García en su debut con el Betis ante el Valencia en Mestalla en la jornada 1 de Liga / Real Betis Balompié

A pesar de ello, los béticos siguen teniendo una baza a su favor: la historia reciente. Y es que el Real Madrid sufre muchísimo cada vez que visita el Benito Villamarín o La Cartuja (la temporada pasada y este año juegan en ese estadio por las obras del Villamarín). De hecho, los blancos no ganan al Betis como local desde el 2021. Desde ese encuentro, los merengues empataron tres veces y cayeron una. El empate de la temporada pasada con un gol de Bellerín en el último minuto dejó la Liga prácticamente sentenciada para el FC Barcelona.

Guerra Pellegrini - Mourinho

La guerra entre Pellegrini y Mourinho es cosa del pasado. Así lo confirmó el portugués en rueda de prensa antes del duelo: "En el pasado hay momentos, palabras que uno dice y después te sientes un idiota. Con él he tenido algún comentario estúpido". Durante sus años en Málaga y Real Madrid, la tensión fue evidente, pero la superioridad blanca también. Eso sí, desde que Mourinho dejó el Madrid, el chileno se lleva su batalla particular con el 'special one': cuatro victorias de los equipos de Pellegrini, tres victorias de los equipos de Mourinho y cuatro empates. La última vez que se vieron fue en la fase de grupos de la Europa League 2022, cuando el portugués entrenaba a la Roma.

José Mourinho habla con Manuel Pellegrini durante el partido de la Europa League entre el Betis y el AS Roma, disputado en el estadio Benito Villamarín / JULIO MUÑOZ / EFE

Todo está preparado para que La Cartuja nos brinde un gran encuentro, aunque faltará la vuelta de Ceballos. Tras muchos años en Madrid, el utrerano volvió a casa en el último día de mercado, pero no estará disponible para Pellegrini y no podrá debutar ante su antiguo equipo.