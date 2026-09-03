Real Betis - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV y en directo

El Real Madrid afronta este viernes 4 de septiembre uno de sus primeros desplazamientos complicados de la temporada en LaLiga EA Sports. Los blancos visitarán al Real Betis en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, que se disputará en el Estadio de La Cartuja. El conjunto madridista buscará mantener su pleno de victorias en el campeonato antes de afrontar su estreno en la Champions League.

El equipo dirigido por José Mourinho llega al encuentro con buenas sensaciones después de imponerse al Málaga en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada. El Madrid ha ganado sus tres primeros partidos de LaLiga y afronta su visita a Sevilla como uno de los líderes del campeonato. El duelo ante el Betis será, además, el último compromiso liguero antes del esperado debut europeo frente al Inter de Milán, un encuentro que se jugará en el Santiago Bernabéu.

Jose Mourinho habla con Manuel Pellegrini, del Real Betis / Europa Press

El encuentro llega en un momento especial del calendario para ambos equipos, ya que tanto Real Madrid como Betis comenzarán la próxima semana su participación en la Champions League. El conjunto verdiblanco debutará el martes 8 de septiembre visitando al Lille, mientras que los blancos recibirán ese mismo día al Inter en el Santiago Bernabéu. De hecho, este es el motivo por el cual el partido de Liga se ha adelantado al viernes.

Enfrente estará un Betis que suma seis puntos después de las tres primeras jornadas. El conjunto de Manuel Pellegrini comenzó el campeonato con una victoria ante la Real Sociedad (1-0) y posteriormente se impuso al Valencia (0-1), aunque llega al duelo contra el Madrid después de caer goleado ante el Levante (5-2). Los verdiblancos buscarán reaccionar ante uno de los grandes favoritos al título y hacerse fuertes ante su afición.

El horario del Real Betis - Real Madrid

El partido entre el Real Betis y el Real Madrid se disputará este viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Dónde ver el Real Betis - Real Madrid por TV y online

El encuentro de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el Real Madrid será emitido en directo por Movistar LALIGA.

En SPORT, ofreceremos todo lo que suceda en el partido entre el Real Betis y el Real Madrid, antes, durante y después del encuentro, también con las reacciones y declaraciones de los protagonistas.