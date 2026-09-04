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Real Betis - Real Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports en vivo

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Imagen del último partido entre Betis y Real Madrid / JULIO MUÑOZ / EFE

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