Real Betis - Real Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports en vivo

Hernández Hernández, ante los micrófonos de Movistar+: "Estamos centrados y con ganas de hacerlo lo mejor posible. La clave es afrontar los partidos de la misma manera, sean los equipos más mediáticos o no, hay que aislarse lo mejor posible de ello, como siempre que saltamos al campo. Hay que encontrar el equilibrio, a todos nos gusta dialogar con los jugadores siempre que haya respeto mútuo. Nunca nos cerramos a dialogar, pero existe un protocolo para evitar la imagen del árbitro rodeado. Nos toca mostrar empatía hacia los jugadores”.