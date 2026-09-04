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Real Betis - Real Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de LaLiga entre el Real Betis y el Real Madrid en La Cartuja
Ha hablado Pellegrini para Movistar+ en la previa, aunque no esperen que lo haga Mourinho porque el Real Madrid mantiene su política de no atender a sus compromisos mediáticos. Ellos comen aparte.
Aparecen ahora, cuando falta menos de media hora para el inicio del partido, los futbolistas del Betis sobre el césped de La Cartuja para el calentamiento.
Hernández Hernández, ante los micrófonos de Movistar+: "Estamos centrados y con ganas de hacerlo lo mejor posible. La clave es afrontar los partidos de la misma manera, sean los equipos más mediáticos o no, hay que aislarse lo mejor posible de ello, como siempre que saltamos al campo. Hay que encontrar el equilibrio, a todos nos gusta dialogar con los jugadores siempre que haya respeto mútuo. Nunca nos cerramos a dialogar, pero existe un protocolo para evitar la imagen del árbitro rodeado. Nos toca mostrar empatía hacia los jugadores”.
La diferencia a nivel de potencial económico entre ambos equipos es abismal: el Betis se ha gastado 30,5 millones de euros en tres jugadores (Parrott, Bernal y Fran García) para un total de once altas, mientras que ha ingresado 33,33 millones con un total de doce bajas; el Real Madrid, por su parte ha incorporado a siete jugadores (Diomande, Cucurella, Espí, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Endrick, que regresa del OL, donde estaba cedido). Los blancos se han gastado 225 millones y han ingresado 58,5.
Racha negativa contra el betis
Hay que recordar que los blancos no ganan ante el Betis fuera de casa desde el 2021. Desde ese día, el Madrid ha empatado tres duelos contra los verdiblancos y ha perdido uno. Tanto La Cartuja como el Villamarín están malditos para ellos.
Pellegrini, en la previa
Manuel Pellegrini, en Movistar+, analizando el duelo en la previa: "El calor afecta, sin lugar a dudas, no es fácil para mantener un ritmo, pero es para los dos equipos igual. Somos dos equipos con características diferentes. A nosotros nos gusta apretar más arriba y el Real Madrid espera y es peligroso en las contras. Vamos a ver cómo va llevando Isco los partidos y veremos para cuántos partidos está, como Fornals".
Ceballos tendrá que esperar
El Betis firmó a Dani Ceballos en el último día de mercado, pero el exmadridista no podrá debutar esta noche ya que no está convocado. Tendremos que esperar para ver al utrerano otra vez con la camiseta del equipo de su vida
Bernardo, fuera de juego
Sorprende la suplencia de Bernardo Silva por segundo encuentro consecutivo. El portugués tampoco podrá jugar ante el Inter de Milán, ya que arrastra una sanción de la temporada pasada con el City, precisamente, contra el Real Madrid.
¡Tenemos también el once del Betis!
El once del Real Madrid, por cierto, presenta tres cambios respecto al último presentado ante el Málaga: entran Dumfries, Konaté y Güller por Trent, Rudiger y Brahim.
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