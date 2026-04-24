Real Betis - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Carvajal y Camavinga siguen señalados

Después de toda la polémica de las últimas semanas, los dos jugadores vuelven a ser suplentes. El capitán protagonizó las preguntas en las últimas ruedas de prensa, pero Arbeloa deja claro que no le regalará nada. Camavinga sigue sin ser titular tras sus errores y Thaigo Pitarch vuelve a estar por delante del francés.