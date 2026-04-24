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Real Betis - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Vive el minuto a minuto del partido Real Betis - Real Madrid de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports
Una hora para que empiece el partido
Menos de una 60 minutos para que ruede el balón en La Cartuja. Todo listo en el estadio, le gente empieza a entrar y en las afueras hay bastante atasco para llegar, según informan medios de Sevilla.
Once del Betis
Así sale el equipo de Pellegrini: Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fornals, Fidalgo, Antony, Abde y Bakambu.
El Madrid llega a La Cartuja
El equipo blanco ya está en el estadio. Vinicius y Mbappé han atendido a unos jóvenes aficionados béticos a su llegada. Caras serias en la plantilla del Madrid.
Pitarch regresa al once
La otra noticia es la vuelta del canterano a la alineación inicial, algo que no ocurría desde el 7 de abril, en el partido de ida ante el Bayern.
Carvajal y Camavinga siguen señalados
Después de toda la polémica de las últimas semanas, los dos jugadores vuelven a ser suplentes. El capitán protagonizó las preguntas en las últimas ruedas de prensa, pero Arbeloa deja claro que no le regalará nada. Camavinga sigue sin ser titular tras sus errores y Thaigo Pitarch vuelve a estar por delante del francés.
Alineación del Real Madrid
¡Ya conocemos el once de Arbeloa! El Madrid sale con Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Thiago Pitarch, Bellingham, Fede Valverde, Brahim, Vinicius y Mbappé.
El Madrid pone rumbo a La Cartuja
El autobús de los blancos ya ha salido del hotel de concentración para poner rumbo al Estadio de La Cartuja. En media hora aproximadamente conoceremos el once de Arbeloa.
Dos bajas de última hora en el Real Madrid
Al margen de las lesiones ya conocidas, hoy se ha conocido que Tchouameni no podrá estar en La Cartuja debido a una sobrecarga en el isquio y Ceballos también se ha quedado fuera por decisión técnica.
Malos precedentes para el Madrid
El conjunto blanco no ha ganado en sus últimos tres partidos como visitante ante el Betis (2-1, 1-1 y 0-0 en las últimas tres campañas). La última vez que lograron la victoria fue en agosto de 2021 (0-1) con un solitario gol de Dani Carvajal.
La situación del Betis
A pesar de una mala racha, el conjunto de Manuel Pellegrini se encunetra asentado en la 5ª plaza, a 8 puntos del Atlético de Madrid y con 5 puntos de ventaja sobre el Getafe, que jugará mañana ante el Barça.
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