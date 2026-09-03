Real Betis - Real Madrid: alineaciones probables de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

Real Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes en La Cartuja en uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Manuel Pellegrini y José Mourinho afrontan el encuentro con varios problemas físicos y ausencias importantes, aunque ambos técnicos disponen de alternativas suficientes para confeccionar dos onces competitivos.

El Madrid de José Mourinho afronta la visita a Sevilla condicionado por una importante lista de bajas. Militao, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo y Endrick continúan fuera de la dinámica competitiva por diferentes problemas físicos o procesos de recuperación. Todos se han quedado fuera de la convocatoria, en la que se estrena Sergio Martínez, recién llegado del Racing este verano.

En defensa, Denzel Dumfries apunta al carril derecho y Marc Cucurella al izquierdo, con Konaté y Huijsen como favoritos para ocupar el centro de la zaga y la posibilidad de que Rüdiger ocupe el lugar del francés. Valverde y Bernardo Silva parecen destinados a formar la pareja de centrocampistas, mientras que Arda Güler podría volver a la titularidad en el perfil derecho del ataque. El resto del equipo lo conformará el tridente formado por Bellingham, Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Parece que todavía habrá que esperar para ver la primera titularidad de Diomande.

Cabe recordar que Camavinga, Bernardo Silva y Arda Güler no podrán jugar el próximo martes en el debut en Champions ante el Inter de Milan por sanciones que arrastran de la pasada campaña.

Ceballos no estará ante el Madrid / Real Betis

Por lo que respecta al conjunto verdiblanco llega al partido con varias bajas importantes. Ez Abde no estará disponible por un proceso viral, mientras que Dani Ceballos y Giovani Lo Celso tampoco entrarán en la convocatoria al no encontrarse todavía en condiciones de competir. Rodrigo Riquelme, que está teniendo un buen inicio de temporada y suma dos goles en las tres primeras jornadas, ocupará de nuevo el perfil izquierdo del ataque, con Antony en la otra banda.

La principal duda puede estar en la composición del centro del campo. Marc Roca y Fornals parten con ventaja para formar el doble pivote, con Isco por delante. Pellegrini también cuenta con opciones como Deossa o Facundo Bernal, que ha sido titular en todos los partidos hasta ahora. En defensa, Bellerín, Llorente, Natan y Fran García son los principales candidatos, mientras que Bartra aparece como alternativa para el eje de la zaga.

Alineaciones probables del Real Betis - Real Madrid

Real Betis: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; y Cucho Hernández.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.