Real Betis - Real Madrid: Alineaciones probables del partido de la Liga EA Sports

Álvaro Arbeloa se levantó este jueves con una mala noticia para lo que queda de campeonato. El salmantino no podrá contar con dos titulares indiscutibles para intentar remontar la Liga: Eder Militao y Arda Güler. Los dos se lesionaron en el último encuentro en casa ante el Alavés y no volverán a jugar con el Madrid hasta la temporada que viene para asegurar el Mundial.

Dos bajas que obligarán a Arbeloa a cambiar su plan para estos seis partidos. El primero de ellos será en La Cartuja ante un Real Betis en la pelea para entrar en la UEFA Champions League. En Sevilla se espera que el Madrid salga con todo para poner presión sobre el Barça, que juega el día siguiente.

Lunin seguirá en la portería mientras Thibaut Courtois se sigue recuperando de la lesión, pero las primeras modificaciones las encontraremos en defensa. Tras el fatal partido de Carreras en el Bernabéu, Arbeloa podría volver a apostar por Mendy para recuperar seguridad en defensa. Mientras que sin Militao, Rüdiger apunta a volver a ser titular junto a Huijsen. Asencio volverá a la lista tras sus problemas estomacales, pero no se prevé que sea titular, ya que solo ha jugado un encuentro en el último mes y medio.

Arda Güler y Militao no volverán a participar en la presente edición de la Liga / JuanJo Martín / EFE

En el centro del campo estará la duda más complicada. Sin Güler, Arbeloa tendrá tres opciones para sustituir al turco: Pitarch, Brahim y Camavinga. Por méritos debería ser el canterano, ya que los otros dos han desaprovechado muchas oportunidades. Pero Pitarch ya se perdió la vuelta ante el Bayern y el otro día ni jugó ante el Alavés. En SPORT apostamos por Camavinga. Arriba no habrá dudas: Mbappé y Vinicius.

En el conjunto de Pellegrini solo habrá dos bajas seguras: Junior Firpo y Ángel Ortiz, los dos lesionados y Diego Llorente será duda hasta el último minutoi. La buena noticia para el Betis fue la vuelta de Isco en Montilivi tras varios meses parado por lesión. Eso sí, no será titular ante el Real Madrid.

Alineaciones probables del Real Betis - Real Madrid

Real Betis: Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Amrabat, Fornals; Antony, Cucho, Abde.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vinicius.