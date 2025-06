Reactivada la ’operación Carreras'

El Real Madrid vuelve a por Álvaro Carreras después de que el Benfica cayese eliminado en los octavos de final del Mundial de Clubes contra el Chelsea (1-4). El acuerdo con el jugador es total, pero no con el club lisboeta, que se cerró negó a traspasarlo antes de disputarse el torneo. La justificación fue que nunca hubo una oferta, obviando que el Madrid sí llamó para conocer su situación y tantear su fichaje.

50 millones o nada

La respuesta fue que o pagaban los 50 millones de euros de su cláusula o no había negociación. El club blanco si extendió una propuesta, pero por debajo de esa cantidad que fue descartada por su presidente Rui Costa. Su siguiente paso fue instar al Madrid a que hiciera una oferta concreta y lo hizo a través de unas declaraciones a ‘Marca’, asegurando que no habían hecho ninguna propuesta.

El presidente del Benfica repite la situación que provocó hace un año con el traspaso de Antonio Silva. Exigió 80 millones al United y a la Juventus, diez más de lo que ofrecían ingleses e italianos. Al final, Silva se quedó pero una mala temporada del central ha provocado una caída espectacular de su precio hasta los 30 M€ actuales. Una situación negativa para un club que cotiza en Bolsa y que está teniendo repercusiones internas.

Elecciones

El Real Madrid no entra en enfrentamientos en su habitual forma de negociar. Espera una solución dialogada, pero no renuncia a su fichaje en la negociación con un presidente cuestionado por los propios socios del club. Costa tiene por delante unas elecciones en las que tiene que aclarar si volverá o no a presentarse y el caso Carreras puede decidir el destino de la presidencia.

Por otra parte, se especula con la posibilidad de que el Madrid pueda cerrar el fichaje en las últimas horas y sumar a Carreras para que refuerce al equipo en el Mundial de Clubes. Sin embargo, no podría jugar al haberlo hecho ya con el Benfica, con el que disputó los dos primeros partidos para cumplir una sanción en el tercero y no ser alineado en el cuarto. "Un jugador no puede disputar el torneo con 2 equipos diferentes", dice la reglamentación del torneo.