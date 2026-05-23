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Reacciones y polémica de la última jornada de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre los partidos de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Más de Dani Garrido, en SER: "Violenta la moda de lanzar lo que sea contra el autobús rival y mostrar el descontento con tu equipo lanzando cosas. Es una chaladura de un nivel de salvajismo increíble".
Álex Luna, en SER, sobre el lanzamiento de objetos al autobús del Elche en Girona: "Ha sido lamentable por parte de algunos pocos impresentables. Han tirado todo lo que podían. Botellines de agua, latas de cerveza... Una imagen impresentable y negativa de este gran recibimiento que ha hecho la afición a su equipo".
Mientras tanto, en Real Madrid TV: "Martínez Munuera es uno de los que fundó el sindicato de los árbitros, con lo que ha sido uno de los que ha presentado una denuncia contra el Madrid. Y hoy resulta que tiene que ser el que imparte justicia. ¿Hoy pitas al equipo al que estás denunciando? Me parece una contradicción tremenda. Una más con el CTA, la RFEF... Otra más. Una forma más de atropellar los intereses del Madrid".
Oído en SER: "El Barça ha tuteado a su rival y en la segunda parte lo ha borrado del campo".
Oído en COPE: "Increíble este Barça. Un equipo histórico en el fútbol español. No hay otro equipo como este".
Paco González: "Es una dinastía. Un nivel inalcanzable".
Fer Evangelio: "Enhorabuena al Barça, que ha conquistado en Oslo su 4ª Champions femenina! El resultado es muy abultado, pero el partido se definió por pegada. 4 goles en 4 remates a puerta. Gran partido de Cata Coll, Salma y Ewa Pajor. Equipo muy dominante, que hoy fue más resolutivo".
Empiezan las celebraciones por el título culé. Lobo Carrasco: "Otra Champions. Y como sucedió con el masculino, ganando todos los títulos de la temporada. Sí, nosotros somos de tripletes y sextetes".
¡Bienvenido al directo de las reacciones a todo lo que ocurra en el día de hoy! El título de Champions del Barça femenino, la última jornada de Liga... Aquí podrás seguir el minuto a minuto de lo que se dice en los medios de comunicación.
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