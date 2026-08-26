Reacciones y polémica del Real Madrid - Real Sociedad de La Liga

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Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Real Sociedad de la primera jornada de La Liga

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Mourinho celebra el primer triunfo en Liga del Real Madrid. / Dani Barbeito / SPO

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