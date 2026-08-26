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Reacciones y polémica del Real Madrid - Real Sociedad de La Liga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Real Sociedad de la primera jornada de La Liga
Varela (Marca)
"Ya hizo un Mundial descomunal Bellingham en una Inglaterra oscurecida por Tuchel".
Roncero (Ser)
"Es mérito de Mourinho, que quiere a Bellingham de 10, no en la base como se dice ahora. Estoy convencido de que Bellingham va a ser el líder. Es el segundo mejor jugador del equipo, después de Mbappé".
Alkorta (Ser)
"Cuando Bellingham está bien fisicamente, es un animal".
Toribio (Marca)
"Otra vez Bellingham clave, que ha dado ya dos asistencias".
Romero (Ser)
"Gol del que la persigue la consigue, y la persiguió Jude Bellingham, con agresividad, garra y deportividad porque le estaban agarrando y podía haberse tirado. Y generosidad porque se la da a Vinicius con Remiro batido".
Rincón (Cope)
"Si quitas a Mbappé y lo metes en otro sitio y fichas a un 9 de verdad, llegaría siempre a dónde el 9 no llegase, pero tenemos lo que tenemos".
Roncero (Ser)
"El Madrid tiene al mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo hay que dársela. Solo él tiene ese ansia por el gol. Se le caen de los bolsillos. Eres la estrella y te la damos a ti, que nadie se ofenda pero los compañeros lo tienen que entender".
Alkorta (Ser)
"Llevábamos mucho tiempo sin ver un gol así al Real Madrid contra un equipo que se mete muy atrás. Siempre hemos dicho que el Madrid tiene problemas para traspasar esas defensas y esta ha sido una jugada con movimientos fantásticos".
Varela (Radio Marca)
"Tuya, mía, mía, tuya, taki, tiki tiki taki. Bellingham y Mbappé, del que todo el mundo quiere su camiseta. ¡Doblete!".
Cope
"Otra vez Mourinho sale a protestar, que pide una amarilla por una falta a Bellingham. Mira, mira el portugués".
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