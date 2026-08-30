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Reacciones y polémica del Real Madrid - Málaga de La Liga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Málaga de la tercera jornada de La Liga
Carles Fité, en X: "Hola Málaga, bienvenidos a Primera División. Y bienvenidos al particular reglamento cuando jugáis contra el Madrid"
Pedro Martín, en la COPE: "De todos modos, hemos visto goles anulados por eso. Eso es lo lamentable"
Iturralde, en la SER: "Para mi es gol. Le da un poquito y se deja caer"
Roncero, en la SER: "Sin Bernardo Silva y sin Güler es muy difícil que la pelota fluya. Puedes quitar a uno... pero los dos.... A mi Camavinga no me aporta nada"
Carme Barceló, en X: "Si revisan esta jugada es para salir corriendo y no volver"
Iturralde, en la SER: "Si la mano ocupa un espacio no natural... pero viene de un rebote de un compañero"
Antonio Romero: "Que revisen esto es una broma para el fútbol"
Garrido: "Pues para mí es penalti"
Fernanrdo Sanz, en El Chiringuito: "Vinicius es el de arriba que más tiene que enchufarse. De Mbappé vimos una masterclass el pasado partido y de Bellingham ante el Espanyol"
Poli Rincón, en la COPE: "El partido no puede empezar más bonito. El Málaga no se corta un pelo"
Lama. en COPE: "Al Málaga le da igual. Sabe que si se encierra va a perder y no se quiere traicionar"
Roncero, en la SER: "Mourinho intenta defender a su jugador a toda costa (sobre el Balón de Oro), pero se equivoca. Rodri, a mí me ha fastidiado mucho que haya fichado por el Barça, pero ha sido el mejor jugador del Mundial. Hizo una temporada con altibajos por la lesión. No se lo compro a Mou, porque si es así, Messi en 2010 merecía el Balón de Oro y no fue así. Para mi Rodri Balón de Oro, Mbappé segundo y Bellingham tercero"
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