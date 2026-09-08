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Reacciones y polémica del Real Madrid - Inter de Milán de Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Inter de Milán de la fase Liga de la Champions League
Poli Rincón, en COPE: "Courtois vuelve a ser el que salva al Madrid en estos minutos"
"Lo que se ve es un baño de juego histórico del Inter"
Iturralde, en SER: "Era amonestación clara a Brahim, se ha salvado"
Antonio Romero, en COPE: "Trent es una maravilla, tiene una bananita fantástica, pero no tiene la capacidad táctica para ser centrocampista"
Poli Rincón, en COPE: "El Madrid es incapaz de tener la pelota y sacar el balón jugado"
Balboa, en El Chiringuito: "Los delanteros están mirando el balón. Están parados a 10 metros del área"
En la SER: "El Madrid está llegando tarde a la presión. Tienen que ajustar las marcas"
Edu Aguirre: "Creo que le van a dar el Balón de Oro a Messi. Tiene una campaña de marketing que lleva teniendo toda su vida. Llego a la final del Mundial y por eso está nominado. No se la van a dar por la liga de Estados Unidos, que tiene el nivel de 2ª RFEF"
Paco González, en COPE: "El pack de la Champions: himno, estadios llenos... es insupreable"
Poli Rincón, en COPE: "Estoy seguro, el Madrid será campeón de la Copa de Europa"
Matías Palacios, en el Chiringuito: "Messi va a ganar el Balón de Oro"
Quim Domènech: "No hay nadie más mediático con él. El Balón de Oro es Messi"
Josep Pedrerol: "También hay un asunto sentimental"
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