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Reacciones y polémica del Real Madrid - Inter de Milán de Champions League

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Inter de Milán de la fase Liga de la Champions League

Bellingham y Vinícius se felicitan durante el partido.

Bellingham y Vinícius se felicitan durante el partido. / THOMAS COEX / AFP

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