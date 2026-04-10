En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Reacciones y polémica del Real Madrid - Girona de LaLiga EA Sports en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Girona de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Se recrean en Real Madrid TV con el tema: "Es difícil de entender que el balance del Barça sea tan positivo y el del Real Madrid tan pobre mientras que en Champions las cosas se igualan".
Mientras tanto en Real Madrid TV siguen en su guerra particular con los árbitros: "Teniendo en cuenta las imágenes, las mentiras en la manipulación de las actas y la manipulación de las imágenes... Nos dan muchas respuestas".
Sobre la acción de Gerard Martín ante el Atlético: "Es una entrada de roja que no admite duda. El VAR confundió al colegiado. En LaLiga pasa todo lo contrario a lo que pasa en Champions".
¡Bienvenidos al directo de las reacciones a todo lo que suceda en el partido entre Girona y Real Madrid! Aquí podrás seguir en vivo todo lo que se diga en los medios de comunicación.
- Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
- Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
- La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal