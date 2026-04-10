Reacciones y polémica del Real Madrid - Girona de LaLiga EA Sports en directo

Mientras tanto en Real Madrid TV siguen en su guerra particular con los árbitros: "Teniendo en cuenta las imágenes, las mentiras en la manipulación de las actas y la manipulación de las imágenes... Nos dan muchas respuestas".

Sobre la acción de Gerard Martín ante el Atlético: "Es una entrada de roja que no admite duda. El VAR confundió al colegiado. En LaLiga pasa todo lo contrario a lo que pasa en Champions".