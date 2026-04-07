En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Reacciones y polémica del Real Madrid - Bayern de Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Bayern de Múnich de los cuartos de final de la Champions League
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de las reacciones y toda la polémica sobre el Real Madrid - Bayern! Aquí podrás seguir todo lo que se diga en los medios de comunicación respecto al partido.
- Se confirma la mala noticia para Flick con De Jong en la Champions League
- Las dos ventas que planifica el Barça para verano
- Oficial: Bernardo Silva se marchará del City a final de temporada
- Deco avisa al Inter: o rebaja por Bastoni o irá a por Lucumí
- Alfredo Santaelena, sobre el FC Barcelona-Atlético de Champions: 'A este Atleti le pido que sea valiente
- Alarma para el Barça en la Champions League: 4 apercibidos de sanción
- El Atlético recupera a su Pedri para la Champions
- El deseo de Pablo Torre con el Barça: 'Ojalá poder volver en un futuro