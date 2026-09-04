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Reacciones y polémica del Real Betis - Real Madrid de La Liga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Betis - Real Madrid de la tercera jornada de La Liga
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Balboa, en El Chiringuito: "Sorprende lo de Camavinga. Se le daba por descartado y Mourinho está contando mucho por él"
Romero, en SER: "Camavinga está teniendo más minutos de los que muchos se esperaban"
Manolo Lama, en COPE: "Sorprende la ausencia de Bernardo, que no jugará contra el Inter"
¡Buenas noches!
¡Hoooola hooooola! Buenas noches a todos. Tenemos partidazo en La Cartuja. El Betis recibirá al Real Madrid en el primer gran duelo de la temporada para el nuevo equipo de Mourinho. Sigue todas las reacciones del encuentro en directo, en SPORT
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