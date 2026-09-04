Reacciones y polémica del Real Betis - Real Madrid de La Liga

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Imagen del partido del año pasado entre el Betis y el Real Madrid

Imagen del partido del año pasado entre el Betis y el Real Madrid / Julio Muñoz / EFE

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Toni Munar

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