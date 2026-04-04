Reacciones y polémica del Mallorca - Real Madrid

Adrián Blanco (X): "Luvumbo ha hecho un partidazo. Es el futbolista que le ha permitido respirar al Mallorca, sobre todo en esta segunda parte. Ha estirado al equipo, ha retado a Huijsen y Rüdiger, ha provocado faltas... Se ha vaciado. Ya jugó bien vs Elche y puede hacer una gran pareja con Muriqi"