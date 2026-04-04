En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Reacciones y polémica del Mallorca - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
D'Alessandro (Chiringuito): "Hay muchas cosas que cambiar. Bellingham está gordo, está lento. Lo suyo es un desastre"
Alfredo Duro: "Es para que Florentino les diga a todos que aquí se quedan. Como hace 20 años también ante el Mallorca"
Alfredo Duro (Chiringuito): "Adiós, Liga. Adiós. Qué desastre. Qué vergüenza. Es el segundo año que tiramos los partidos. El Madrid se está cayendo a cachos"
Adrián Blanco (X): "Luvumbo ha hecho un partidazo. Es el futbolista que le ha permitido respirar al Mallorca, sobre todo en esta segunda parte. Ha estirado al equipo, ha retado a Huijsen y Rüdiger, ha provocado faltas... Se ha vaciado. Ya jugó bien vs Elche y puede hacer una gran pareja con Muriqi"
Gonzalo Álvarez (Gol TV): "Veo más probable que al Madrid se le escape LALIGA que que le dé la vuelta a este partido"
Manolo Lama (COPE): "El Mallorca ha cambiado todos los jugadores que saben aguantar el balón. Van a buscar los espacios"
Tomás Roncero (X): "Estamos tirando la Liga otra vez. Es desesperante"
Juanma Rodríguez: "El Madrid no puede permitirse dejar a Vinicius en el banquillo"
Manolo Lama (COPE): "El Madrid se juega la Liga, no está para tonterias"
Manolo Lama (COPE): "Arbeloa no cree en Fran García y no se por qué. Siempre ha cumplido muy bien"
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Cabreo de Lamine Yamal
- Ferrero, extrenador de Alcaraz, le avisa: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça
- Advertencia al Barça: el Inter se planta por Bastoni
- El dato que invita a soñar: Ansu es otro
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions