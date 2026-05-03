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Reacciones y polémica del Espanyol - Real Madrid de la Liga, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Espanyol - Real Madrid de la Liga EASports
Miguelito (Cope): "El presidente no ha venido; Florentino no está viajando mucho: ha estado en Manchester, también en Arabia. Con Mbappé, en las últimas horas, el madridismo está muy enfadado. Pero está lesionado y va a intentar llegar al Clásico. Es el único apercibido; ninguno de sus compañeros lo está. Si ve amarilla, podría jugar.”
Manolo Lama (Cope): "¡Ay mi madre, como el Madrid no gane! El Barça será campeón".
Antonio Muelas (RNE): "Un jugador como Mbappé que se está recuperando de una lesión tiene que ser más discreto. No puede estar de vacaciones".
Manolo Lama (Cope): "¿Que te parece la alineación? ¿Que no juegue Gonzalo? Que siga Camavinga en el banquillo?".
Antonio Romero (SER): "El once de un Arbeloa, que problablemente, o no, seguramente, dejará de ser entrenador del Real Madrid".
ESPANYOL - REAL MADRID
¡Bueeeeeeeeeeenas noches! Día decisivo para la Liga. Un Espanyol - Real Madrid que decidirá el destino del título. Si los blancos fallan, título para el Barça. Y los blanquiazules se juegan el todo por el todo para evitar un desenlace dramático después de no ganar un solo título en 2026. En SPORT podrás seguir las reacciones del encuentro, en directo.
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