Reacciones y polémica del Espanyol - Real Madrid de la Liga, en directo

Miguelito (Cope): "El presidente no ha venido; Florentino no está viajando mucho: ha estado en Manchester, también en Arabia. Con Mbappé, en las últimas horas, el madridismo está muy enfadado. Pero está lesionado y va a intentar llegar al Clásico. Es el único apercibido; ninguno de sus compañeros lo está. Si ve amarilla, podría jugar.”