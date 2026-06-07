Reacciones y polémica de las elecciones del Real Madrid, en directo: sigue la última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Tomás Roncero en la Cadena Ser: "Por los sondeos y lo que se va sabiendo, será presidente hasta 2030, es una horquilla del sesenta y tantos al treinta y tantos. Tampoco puedes prohibir el voto por correo, pero es cierto que hay que hacer algo ahí porque es un voto complicado, por no decir otras cosa (históricamente en las elecciones del Madrid)".