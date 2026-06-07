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Reacciones y polémica de las elecciones del Real Madrid, en directo: sigue la última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme
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"Cuando ha ido a votar Riquelme lo máximo que ha pasado es que algunos le han llamado mentiroso y pinocho. Informaba Riquelme que le habían echado de Valdebebas o que había tenido problemas y que le estaban diciendo que abandonara la ciudad deportiva", explican en la COPE.
Tomás Roncero en la Cadena Ser: "Por los sondeos y lo que se va sabiendo, será presidente hasta 2030, es una horquilla del sesenta y tantos al treinta y tantos. Tampoco puedes prohibir el voto por correo, pero es cierto que hay que hacer algo ahí porque es un voto complicado, por no decir otras cosa (históricamente en las elecciones del Madrid)".
Habla Riquelme
Breve mensaje de Riquelme: "Os agradezco a todos por venir aquí en el día de hoy. Lo hemos pasado genial, en familia y en madridismo, después de 20 años sin poder votar. Aunque queda mucho por decir, ya que todavía quedan muchas mesas electorales por cerrar. A los medios quiero pedir disculpas. No es un tema nuestro, es un tema del recuento".
"Olise es un futbolista que gusta mucho a Florentino. Ha vuelto a estar entre los nombres que pueden ser ese futbolista de los 150 millones", dice Arancha Rodríguez.
Asegura Antón Meana en la Cadena Ser: "Hay sorpresa en la candidatura de Riquelme de que una entidad como el Real Madrid tenga tantos problemas para escrutar unos 30.000 votos; y que la sensación de que no es lo mismo perder 62%-38%, como piensan que pueden quedar, que perder por una cifra más amplia".
"Cada vez hay más pesimismo en cuanto al tiempo para conocer los resultados", aseguran en la Cadena Ser. "Porque además de resolver las impugnaciones, se han de llevar los resultados para que queden registrados ante notario".
Ya son 25 mesas cerradas con un 38% a favor de Riquelme informan en la COPE.
"Hay que ver cómo pierde Riquelme y lo que dice Riquelme. Quizás en el discurso se juega más Riquelme", reflexiona Juanma Castaño.
"Cualquier nombre que ha anunciado Riquelme ha sido desmentido en mayor o menor nivel", comentan en la COPE.
"En la candidatura de Riquelme decían si hay mil votos (votos por correo) que son irregulares son muchos. Si mil no valen es muy raro eso", comenta Juanma Castaño.
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