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Reacciones y polémica de las elecciones del Real Madrid, en directo: sigue la última hora de Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Sigue toda la actualidad de las elecciones del Real Madrid con la información y la última hora de las radios españolas

Florentino Pérez, en la campaña para las elecciones de este domingo.

Florentino Pérez, en la campaña para las elecciones de este domingo. / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

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Marc Gázquez

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Barcelona

Sigue aquí en SPORT toda la actualidad de las elecciones del Real Madrid con la última hora de las reacciones de las principales radios españolas y el desarrollo de la jornada electoral.

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