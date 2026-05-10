Reacciones y polémica del Clásico Barça - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Tomás Roncero, sobre la ausencia de Mbappé, en SER: "Estoy alucinando con él. Soy tan ingenuo que estaba convencido de que se había curado a tiempo. Cuando le vi entrenar con el grupo pensé: 'Va a querer ser titular en el Camp Nou y chafar la fiesta al Barça'. Al final es lo que es. He llegado a la conclusión de que es el Mbappé Fútbol Club. Hace las cosas que le gustan a él para ser él mismo el mejor, no el colectivo".

"No podemos dudar de un tema médico, pero qué mala suerte, después de toda la semana, justo el último día siente molestias… venga hombre, por favor. Antes había partidos importantes y la gente jugaba con molestias. ¿Qué es eso de molestias? O estabas con el brazo roto o la pierna rota, o jugabas".

"Ahora dicen que el fútbol es más profesional que antes. Mentira. Tiene un equipo médico maravilloso, todos los servicios posibles y un club entero trabajando para él durante toda la semana para curarle esa pequeña molestia".