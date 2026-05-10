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Reacciones y polémica del Clásico Barça - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga EA Sports

Kylian Mbappé, ante Pedri en un Clásico

Kylian Mbappé, ante Pedri en un Clásico / Enric Fontcuberta / EFE

Christian Blasco

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