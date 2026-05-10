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Reacciones y polémica del Clásico Barça - Real Madrid de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Barça - Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga EA Sports
José Luis Sánchez, en El Chiringuito: "Mbappé no ha entendido lo que significa este partido para el Real Madrid. No ha sabido estar bien aconsejado. Mbappé está lejos de estar a la altura. Me da absolutamente igual que sea pichichi de la Liga o la Champions. Tiene que dar todo para intentar defender la camiseta que le paga. Solo queda un día menos para que vuelva Mourinho y se acaben estas situaciones".
Edu Aguirre, en El Chiringuito: "Mbappé no tiene muchos amigos en el vestuario. No es un currante increíble 24/7 pensando en el fútbol. A mí no me está gustando. Creo que es una imagen en la que no está siendo inteligente. Tampoco voy a decir que se ha borrado, porque no tengo esa información. A mí me dicen que está tocado".
Óscar Pereiro, en El Chiringuito, sobre Mbappé: "Sumo las risas a lo de hoy y es que ha dejado tirado al equipo. No digo que no esté lesionado. Tiene que estar en Barcelona hoy y tiene que salir avergonzado o aplaudido como el resto. Se le fichó para coger la bandera del madridismo. Me parece que no tiene defensa".
Josep Pedrerol, en El Chiringuito: "Mbappé no está en los momentos clave. Creo que tenía que haber viajado con el Madrid. Es un detalle que no haya ido".
Carme Barceló: "Es una cuestión de estética. El Madrid te paga, tienes que apoyar a tu gente".
Sergio Quirante, de DAZN: "Por un lado, que Mbappé lo haya intentado todo para estar en la convocatoria solamente lo sabe él. Por el otro, el público del Bernabéu no se chupa el dedo y me da la sensación de que se ha terminado de abrir una primera fractura entre ambos".
Roncero está muy enfadado con Mbappé: "Kylian se baja del barco. Nada nuevo bajo el sol...".
Antonio Romero, en X: "Que no vaya Mbappe con sus compañeros por una SOBRECARGA MUSCULAR a comerse el marrón de hoy es una prueba clara de que se ha puesto el mundo por montera".
Más de Roncero sobre Mbappé: ""Oye chicos, me duele un poco, id vosotros a evitar la fiesta y el sonrojo, que yo me quedo. Me he alegrado porque digo: sin él hemos jugado ante el City y en el derbi, y hemos ganado. Que alguien le diga a este chico que el Madrid está muy por encima, aunque él no lo crea, de las individualidades. Todavía no se ha enterado".
Tomás Roncero, sobre la ausencia de Mbappé, en SER: "Estoy alucinando con él. Soy tan ingenuo que estaba convencido de que se había curado a tiempo. Cuando le vi entrenar con el grupo pensé: 'Va a querer ser titular en el Camp Nou y chafar la fiesta al Barça'. Al final es lo que es. He llegado a la conclusión de que es el Mbappé Fútbol Club. Hace las cosas que le gustan a él para ser él mismo el mejor, no el colectivo".
"No podemos dudar de un tema médico, pero qué mala suerte, después de toda la semana, justo el último día siente molestias… venga hombre, por favor. Antes había partidos importantes y la gente jugaba con molestias. ¿Qué es eso de molestias? O estabas con el brazo roto o la pierna rota, o jugabas".
"Ahora dicen que el fútbol es más profesional que antes. Mentira. Tiene un equipo médico maravilloso, todos los servicios posibles y un club entero trabajando para él durante toda la semana para curarle esa pequeña molestia".
¡Bienvenidos al directo con las mejores reacciones al partido entre Barça y Real Madrid! Aquí podrás seguir todo lo que se diga sobre el Clásico en los medios de comunicación.
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