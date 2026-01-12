Las reacciones de la plantilla del Madrid a la destitución de Xabi

La destitución de Xabi Alonso sorprendió a gran parte de la plantilla merengue. Muchos futbolistas se enteraron del cese de su entrenador por las redes sociales y con el comunicado oficial del conjunto blanco.

La relación del tolosarra con algunos futbolistas no fue la mejor. Sus rifirrafes con Vinicius, Valverde o Bellingham fueron muy públicos y lo dejaron tocado de cara a su autoridad; incluso en su último día quedó en evidencia en ese aspecto cuando Mbappé lo desafió pidiendo a sus compañeros que no hicieran el pasillo a los del Barça.

A pesar de todos esos momentos, algunos futbolistas blancos han empezado a despedirse en las redes sociales de su exentrenador. Como curiosidad, ningún futbolista había subido ningún mensaje varias horas después de la oficialidad de la marcha hasta que Mbappé abrió la lata. Justo tras el mensaje del francés llegaron los de otros jugadores de la plantilla.

Precisamente, el '10' fue el primero en expresar sus sentimientos tras la salida de Xabi Alonso. Mbappé subió unas cuantas fotos en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y con muchos conocimientos sobre fútbol. Te deseo mucha suerte en tu próxima etapa". La penúltima frase seguramente es la más interesante tras las numerosas críticas por el juego del equipo de Xabi.

Mbappé abrió la veda, como líder que es sobre el terreno de juego, y a partir de su mensaje llegaron los de sus otros compañeros:

Dean Huijsen: "Gracias, mister, por todo lo vivido. Te deseo lo mejor para el futuro".

El mensaje de Huijsen tras la salida de Xabi Alonso / Instagram

Tchouameni: "¡Gracias por todo! Fue un placer aprender de uno de los mejores de siempre. Les deseo lo mejor en su camino".

Ceballos: "Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor".

Lunin: "Gracias por todo, mister. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte".

Asencio: "Gracias por todo, míster. Personas como tú se merecen lo mejor siempre".

Hasta ahora ni Vinicius, ni Bellingham, ni Valverde se han despedido de su exentrenador. Los tres fueron abiertamente críticos con Xabi y su mala relación terminó certificando la destitución del tolosarra. Seguiremos informando a medida que se vayan sucediendo los mensajes.