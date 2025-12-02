Real Madrid
La reacción de Vinicius Junior tras ser pitado en Montilivi: un gesto que incendió el partido
Tras ser objeto de abucheos constantes, el jugador del Real Madrid reaccionó de manera provocadora ante la afición del Girona, un comportamiento que se suma a una lista de actitudes similares.
Vinicius Junior la volvió a liar en el partido de Liga ante el Girona. El brasileño fue pitado desde el primer minuto y le llegaron a lanzar un balón de playa, mofándose, por no haber ganado el Balón de Oro del año anterior. El brasileño se lo tomó muy mal y decidió 'enviar' al cuadro gironí a Segunda División.
Las cámaras del programa 'El Día Después' de Movistar+ recogieron el momento en el que la grada del Girona es replicada con un gesto despectivo del futbolista mandándoles con el dedo al pozo de la clasificación.
Una reacción que no hizo más que irritar al público de Montilivi hacia un futbolista que se ha habituado a realizar este tipo de gestos o comentar con los rivales de la parte baja de la clasificación que descenderán de categoría.
Un comportamiento feo, pero ya habitual en el brasileño, cuya forma de pasar por los terrenos de juego deja mucho que desear temporada tras temporada. Los intentos de Carlo Ancelotti para rebajar la tensión fueron inútiles y con Xabi Alonso nada ha cambiado.
Es más, la cosa ha ido aún a peor ya que Vinicius se atrevió a hacer todo tipo de aspavientos a su propio entrenador cuando fue sustituido en el clásico. Xabi Alonso miró hacia otro lado y no le reprochó su acción. Un flaco favor para un jugador que ya parece irreconducible.
Sus actitudes grotescas solo consiguen crear un clima más hostil hacia el Real Madrid en los desplazamientos, pero Florentino Pérez está encantado de tener a un crack de su categoría futbolística y la falta de valores deportivos no se le tienen en cuenta.
