La reacción de Simeone tras la explicación del penalti de Julián: "Me levanté y me fui"

El penalti de Julián Álvarez que dejó al Atlético de Madrid fuera en octavos de final de la pasada Champions League sigue trayendo cola. El argentino se resbaló en la tanda de penaltis y tocó dos veces un balón que terminó entrando en la portería de Thibaut Courtois. El colegiado lo anuló tras el aviso del VAR y los rojiblancos quedaron eliminados.

Diego Pablo Simeone salió muy enfadado de ese encuentro y lo demostró en la rueda de prensa posterior. El pasado martes, el técnico acudió al Partidazo de la COPE para conceder una entrevista y habló de ese episodio que les dejó fuera de Europa.

Tras todo el revuelo que ocasionó el penalti de Julián, la IFAB modificó la normativa estableció que si hay un doble toque involuntario en un penalti y el balón acaba en gol, se repetirá el tiro. Norma que se empezó a aplicarse en competiciones a partir del 1 de julio de 2025.

Julián Álvarez, en el momento de lanzar el penalti / TELEFÓNICA

Antes del inicio del campeonato el Atlético de Madrid recibió la visita de una delegación de árbitros de la UEFA en el Cerro del Espino, con el colegiado Carlos Velasco Carballo a la cabeza. Ese día, Simeone terminó muy enfadado y se marchó de la charla. Algo que confirmó el argentino en la COPE.

Durante esa charla se explicaron los cambios de normativas para esta nueva temporada y cuando se llegó al apartado del penalti con doble toque los colegiados enseñaron otro ejemplo y no el de Julián. Algo que encendió la mecha de Simeone.

"Venís a la casa del Atlético de Madrid donde la norma empezó a cambiarse o se cambió, porque pasó en la cancha del Atlético de Madrid. Al menos ten la sensibilidad y el respeto de decir que esta jugada pasó porque creemos que fue doble toque, porque el árbitro tuvo que decidir rápido y lo entendemos. Pero adelante de nuestra casa, que vengas a decir con una jugada que un chico se cayó y la pateó dos veces... La verdad es que me da vergüenza. Me levanté y me fui y nada más que eso", explicó Diego Pablo Simeone en COPE.

Los colchoneros terminaron fuera de esa Champions League en los octavos de final. Pero a raíz de ese episodio la norma se aclaró y ahora es más justa para los futbolistas que resbalan antes de rematar. Algo que ya hemos visto como ha sucedido desde su aplicación.