La reacción de la mujer de Marc Cucurella que anuncia el fichaje del lateral por el Real Madrid

La protagonista inesperada del último fichaje relámpago del Real Madrid ha sido Claudia Rodríguez, la mujer de Marc Cucurella, cuya actividad en Instagram ha actuado como una confirmación tácita del acuerdo.

Mientras el Real Madrid, el Chelsea y el propio jugador se mantienen en silencio absoluto, ella ha dado "me gusta" a varias publicaciones de Fabrizio Romano en las que el periodista aseguraba que el traspaso estaba cerrado y pendiente únicamente de anuncio oficial.

Ese gesto, aparentemente menor, ha tenido un efecto inmediato: ha sido interpretado como una validación interna del movimiento, una señal de que la familia ya da por hecho el cambio de vida y de ciudad. En un mercado donde los futbolistas y sus entornos suelen extremar la discreción, la reacción de la mujer del jugador ha sido la pista más clara y comentada de toda la operación.

Acelerado por un detalle extradeportivo

El Madrid llevaba días trabajando en silencio, pero la señal pública llegó desde donde nadie la esperaba. La mujer del futbolista, sin publicar nada explícito, ha actuado como termómetro emocional del fichaje. Su reacción ha sido interpretada como un "sí" familiar al proyecto blanco, un paso que suele llegar solo cuando el acuerdo está completamente cerrado.

Me gusta de la mujer de Cucurella a la publicacion de Fabrizio Romano / Archivo

Mientras el club blanco ultima los documentos y prepara el anuncio, la actividad en redes de la pareja ha servido para confirmar lo que aún no es oficial. En un mercado cada vez más hermético, los movimientos digitales del entorno de los jugadores se han convertido en una fuente de información tan influyente como las filtraciones tradicionales.

Fichaje que ya se da por hecho

Aunque el anuncio aún no ha llegado, todo apunta a que Cucurella será presentado como nuevo jugador del Real Madrid en cuestión de horas. El lateral, que recibió la noticia desde la concentración de la Selección española, ya ha dado su visto bueno y se incorporará tras el Mundial.

Pero el verdadero punto de inflexión, el que ha cambiado la percepción pública del fichaje, ha sido el gesto de su mujer. Un par de simples "me gusta" que han tenido más impacto que cualquier comunicado.