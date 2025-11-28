La reacción del Madrid a las palabras de Laporta

La guerra entre Real Madrid y Barça está muy activa. Florentino Pérez abrió la veda con un ataque directo en la última asamblea de socios del conjunto blanco, pronunciando un discurso en el que golpeó una y otra vez al equipo blaugrana.

El partido de Miami, el posicionamiento del Barça con la ECA y con Tebas, el caso Negreira o las inscripciones fueron algunos de los puntos que atacó Florentino. "No es normal que el FC Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 28 millones de euros durante al menos ocho años. Cualquiera que sea el motivo, no es normal. Tenía funciones clave en el sistema arbitral, incluyendo comunicar ascensos y descensos. Un periodo que coincide, casualmente, con el periodo más exitoso del FC Barcelona en nuestro país", llegó a afirmar el presidente del equipo blanco.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es aplaudido tras su intervención en la asamblea general ordinaria del club del 23 de noviembre de 2025 / EFE

La respuesta de Laporta ha sido tan contundente como se esperaba. Aprovechando una visita a Andorra, el presidente del Barça lanzó un mensaje ante los medios: "Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça es que tienen barcelonitis. Tratan de desviar la atención de otras historias que no les deben estar saliendo bien".

Además, el dirigente culé también mencionó directamente el tema arbitral y el Caso Negreira: "Lo están alargando porque saben que no hay nada. El Barça no ha comprado árbitros nunca. En la pasada jornada el Madrid marca dos goles que... Bellingham se habilita con el brazo y en el segundo Vinícius casi le rompe la nariz a Iñaki Peña. Goles que podrían no haber subido al marcador y que harían que el Barça estuviera liderando hoy la clasificación. Parece que molesta nuestra mejor etapa, cuando el Barça fue hegemónico. Que no busquen excusas, éramos el equipo que jugaba mejor, querido y admirado, nuestro fútbol enamoró".

La reacción del Real Madrid

El mensaje de Laporta no tardó en llegar a la directiva del Real Madrid. Según ha informado COPE, el conjunto blanco no ha contestado a las palabras del presidente del Barça y tampoco tienen pensado hacerlo. Consideran que Florentino ya habló donde tenía que hablar, en la Asamblea de Socios.

De este modo, el cruce de declaraciones parece acabar aquí, al menos por ahora. Eso sí, lo que parece evidente es que la tensión seguirá creciendo entre los dos clubes, con sus dirigentes a la cabeza.

Mientras tanto, los dos clubes continúan en su lucha por una LaLiga que este fin de semana tendrá un nuevo capítulo para ambos.