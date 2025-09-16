La reacción del Madrid tras la expulsión de Huijsen: "Van a por nosotros"

La cuarta jornada de La Liga terminó con nuevas polémicas, una de ellas en contra del Real Madrid. Gil Manzano expulsó a Dean Huijsen pasada la media hora de partido contra la Real Sociedad por derribar a Oyarzabal en carrera. En este sentido, Edu Aguirre contó en el 'Chiringuito de Jugones' las reacciones que tuvieron los futbolistas blancos en el vestuario.

La decisión del colegiado no gustó ni a los jugadores madridistas ni a Xabi Alonso, a quien se vio protestar con fuerza tras la acción: "Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío", expresó. Pues bien, tras el encuentro parece que la frase literal más repetida fue que "van a por nosotros", como afirma el tertuliano, ya que consideran que se están cometiendo una serie de errores groseros contra ellos.

Además, Edu también habló de "jugadores asustados" y de que los futbolistas "tienen la sensación de que ellos están trabajando mucho, pero que no les están dejando". "Están ganando, pero que al final no les van a dejar", añadió. Estas palabras van en la línea de la frase que desveló 'OK Diario', cuestionando la limpieza de la competición: "Esta Liga produce asco".

Sigue la guerra contra los árbitros

La entidad madridista empezó hace un tiempo una guerra particular contra el arbitraje español, con Real Madrid TV llevando la voz cantante de las quejas: "Este es el nivel del arbitraje español. El Madrid mandará una informe con los errores arbitrales en las cuatro jornadas de Liga. Se queja de la situación de lo que se está viviendo. Ahora al oasis de la Champions en medio del desierto de la Liga Negreira, la Liga de Tebas, la Liga Mediapro", expresó la cadena de televisión antes de la rueda de prensa previa al debut de los blancos en la Champions.

En el mencionado informe, se analizarán jugadas de esta temporada y de la anterior para enviárselo a la FIFA con el objetivo de que tomen nota de lo que está sucediendo a nivel arbitral en España. Además, en esta denuncia también involucrarán al Barça, puesto que se han pasado criticando con contundencia a todos los colegiados que iban a arbitrar al Madrid y denominando a la liga española como: "Mugrienta Liga Negreira".