RCD Espanyol - Real Madrid, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo

PREVIA ESPANYOL - REAL MADRID

Vamos con las cuentas. ¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga esta jornada?

La pelota está en el tejado del Real Madrid, que se enfrenta a un Espanyol que quiere espantar la creciente amenaza del descenso tras una segunda vuelta catastrófica. Con la victoria en la mano, los azulgranas contemplarán expectantes el partido de los blancos en el RCDE Stadium para culminar sus cuentas.

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