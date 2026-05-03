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RCD Espanyol - Real Madrid, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del duelo entre el Espanyol y el Madrid (21h; M+LaLiga) en Cornellà de la J34
PREVIA ESPANYOL - REAL MADRID
Vamos con las cuentas. ¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga esta jornada?
La pelota está en el tejado del Real Madrid, que se enfrenta a un Espanyol que quiere espantar la creciente amenaza del descenso tras una segunda vuelta catastrófica. Con la victoria en la mano, los azulgranas contemplarán expectantes el partido de los blancos en el RCDE Stadium para culminar sus cuentas.
Lea: ¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga esta jornada?
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La previa: Espanyol-Real Madrid, aspirantes a salir de la crisis, por Alejandro Alcazar.
Los pericos no han ganado en los cuatro meses de 2026 y necesitan una victoria para asegurar la permanencia ante un rival que atemoriza más por su apellido que por la temporada que lleva.
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¿Y Arbeloa, qué? En pleno casting de entrenadores para relevarse, el entrenador del Real Madrid ha desconectado de la complicada actualidad del club blanco yendo al Mutua Madrid, el torneo de tenis. Ya solo puede esperar el final de una etapa en la que ha protagonizazo una revolución incompleta.
Lea. Arbeloa: “Evitar hacer pasillo al Barça no me motiva”
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Previa complicada, tanto para Manolo González, técnico del Espanyol, como para Álvaro Arbeloa. El entrenador blanquiazul no cree que "nadie del Madrid que venga a pasearse, ni mucho menos. Y menos con el club que es y el escudo que llevan. Será un partido duro pero sabemos que somos capaces de ganarles, como el año pasado aquí cuando ellos estaban en su mejor momento".
Lea: todos los detalles de la rueda de prensa de Manolo González
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Nervios por doquier en Cornellà. Un partido al límite para ambos contendientes. La racha reciente del conjunto espanyolista les ha llevado al límite tras una primera vuelta impecable. Arbeloa, ante el papelón de resisitir hasta el final de una una segunda temporada en blanco. El golpe de gracia del Barça ayer en el Sadar fue definitivo para la Liga. Solo se puede aplazar lo evidente.
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¡Bienvenidos al minuto en minuto del RCD Espanyol - Real Madrid! La Liga pasa por el RCDE Stadium. La permanencia, en juego, para los 'pericos'. Los de Arbeloa, sin margen de maniobra. Si no ganan, el Barça será campeón y habría pasillo en el clásico. O no, según lo que decidan los derrotados.
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