La razón del plantón de Davies al Real Madrid

Nedal Huoseh, representante de Alphonso Davies, charló con 'Winwin', medio de comunicación saudí, para explicar el porqué del no de su cliente al Real Madrid. Durante meses muchos medios apuntaban a una salida del defensa rumbo al Bernabéu y de todo ello hubo mucha verdad. Y es que el jugador acababa contrato el próximo 30 de junio con el Bayern, así que tenía libertad total para negociar con quien quisiera.

Uno de esos equipos fue el que preside Florentino Pérez: "Hubo conversaciones con varios clubes, y por supuesto, el Real Madrid fue uno de ellos, pero no se firmó ningún acuerdo ni se llegó a un compromiso con nadie. Dejamos la puerta abierta para que el jugador evaluara todas las opciones por sí mismo", apunta el agente.

Alphonso Davies y lamine Yamal en el partido de Champions League. / AP

Huoseh reconoce que "el Real Madrid fue una opción seria", aunque no fue la única. De hecho, la que ha acabado ganando fue la renovación: "Había que tomar una decisión y fue quedarse en el Bayern Múnich". Pese a ello, el agente manifestó todo su "respeto al Real Madrid, que es un club enorme, uno de los más laureados de la historia. Siempre es un honor para cualquier jugador recibir una oferta de un club así!.

No fue una decisión fácil

"No fue fácil", explica el agente de Davies "porque no estábamos seguros de lo que ocurriría con el Bayern Múnich, y el jugador era consciente de ello. Así que mantuvimos abiertas todas las opciones sobre la mesa". De hecho, el de los blancos no fue el único interés que llegó desde la Liga: "Hubo interés de algunos clubes españoles, pero como sabes, solo hablamos realmente con unos pocos clubes, quizás tres o cuatro". También desde la Premier hubo ofertas, incluso desde Arabia Saudita.

La decisión la tomó el propio Davies y su representante entiende que "cuando se trata de la carrera de un futbolista, hay muchas opciones, pero quedarse en un club grande durante mucho tiempo no es algo malo". En ese sentido, entiende que "a veces, cambiar constantemente de club puede perjudicar la carrera de un jugador. La estabilidad puede a veces ser la mejor elección, hay muchas estrellas que han cambiado de equipo varias veces y en ocasiones las cosas no salieron como esperaban", argumenta Huoseh sobre su no al Real Madrid.