La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: "Se presentó en su despacho..."

La carrera de Raúl Asencio en el Real Madrid ha estado marcada por la controversia. En diciembre de 2023, las bajas del primer equipo le abrieron la puerta a una convocatoria. Una llamada de Ancelotti que se anuló porque el jugador canario tuvo que declarar por el ‘caso Canteranos’, una investigación judicial sobre la difusión de material pornográfico infantil que le persiguió en su salto al profesionalismo. Las dos denunciantes terminaron retirando su acusación contra un jugador que ha caído en el ostracismo.

El cabreo tras ser suplente contra el City

Asencio debutó el 9 de noviembre de 2024 en lugar de Militao, después de que el brasileño sufriese una dura lesión. Lo hizo con una asistencia para Bellingham. Se ganó el favor de Carletto, quien rompió con su decisión de mantener a los canteranos fuera de la titularidad. Lo hizo apretado por las necesidades, pero el canario respondió. En un Madrid sin sistema, se convirtió en una de las pocas noticias positivas en una temporada que terminó sin títulos para los blancos.

Asencio celebra su gol contra el Levante. / Javier Lizón / EFE

Sin embargo, con la llegada de Xabi Alonso sufrió una crisis de confianza tras un mal Mundial de Clubes. Con todo, terminó recuperando su sitio en una defensa diezmada. A su favor, jugar muchas veces al límite, a pesar de tener una fisura en la tibia. Una demostración de compromiso que le permitió ser una alternativa en cualquier once. Hasta que, como informa Marca, se rompió su relación con Arbeloa, precisamente después de que el central forzase para estar en Vigo, un viaje que el Madrid afrontó con una decena de bajas.

Asencio pensó que eso le abriría las puertas de la titularidad en un encuentro grande como el del Manchester City. Sin embargo, Arbeloa prefirió colocar en su lugar a Huijsen. El defensa se sintió desplazado tras hacer lo que consideró un esfuerzo por encima del resto. Cabe recordar la fuerte contusión cervical que sufrió contra el Benfica después de un durísimo golpe que dejó helado al Bernabéu. Aun así, el canterano esperó su oportunidad en Liga.

Perdón después de varias negativas

En paralelo, Asencio llevó a cabo varias acciones para mejorar su imagen. Es notorio su apoyo a Elías, un niño canario de ocho años que lucha contra la leucemia. El jugador ha estado a su lado de forma constante, convirtiéndose en uno de sus grandes apoyos. Sin embargo, una situación vivida antes del partido contra el Elche tiró por tierra sus opciones de volver a contar con minutos.

Según revela Marca, el central acudió al despacho de Arbeloa con un médico para informarle de que tenía unas leves molestias musculares y que no se sentía en condiciones para jugar. Aquello sentó de la peor manera posible al técnico, que ya le había tomado la matrícula tras su cabreo por ser suplente en la ida del Bernabéu contra el City. Rüdiger tuvo que jugar contra el equipo ilicitano, algo que no entraba en los planes para poder dosificarle, mientras Militao afrontaba el tramo final de su recuperación.

Entrenamiento previo a recibir al Bayern en el Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aquella situación encolerizó a Rüdiger, uno de los pesos pesados del vestuario y quien ha sufrido de forma recurrente molestias en la rodilla, de ahí que busque medir mucho sus minutos. Asencio se perdió el partido contra el Elche, pero también se quedó fuera de las convocatorias para la vuelta en Mánchester y para el derbi madrileño. Todo, por no pedir perdón a sus compañeros. Aunque Arbeloa le dio la oportunidad de hacerlo en público, el central se negó en primera instancia. Lo que empezó como una fuerte discusión terminó por enquistarse.

El ambiente a su alrededor se había enrarecido hasta tal punto que el rumor sobre su vida nocturna fue creciendo. La repetida ausencia no hizo más que alimentar el relato sobre su situación fuera de los terrenos de juego. Asencio seguía entrenándose con normalidad, pero lo hacía en una atmósfera cada vez más tensa, hasta que decidió pedir perdón. Ese gesto le permitió volver a una convocatoria contra el Mallorca. Lo mismo ocurrió frente al Bayern, aunque en ambos casos se quedó sin minutos, en el contexto de un club que nunca ha dejado de buscar centrales.