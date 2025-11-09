Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de LaLiga, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 12 de LaLiga 2025/26 entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid

Kylian Mbappé, tras uno de sus dos goles contra el Valencia

Kylian Mbappé, tras uno de sus dos goles contra el Valencia / Europa Press

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

