Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de LaLiga, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 12 de LaLiga 2025/26 entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid
El once del Rayo Vallecano
Recién salida del horno también la alineación del Rayo Vallecano. Iñigo Pérez sale con Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López, Ciss; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.
Trent no encuentra su sitio
A pesar de que las lesiones de Carvajal y Tchouaméni podrían haberle dado la oportunidad de ser titular por primera vez desde mediados de septiembre, Trent Alexander-Arnold vuelve a ser suplente. Ya tuvo un rol testimonial en la derrota frente al Liverpool y esta tarde tampoco será de la partida. El inglés, de momento, no convence a Xabi Alonso.
Entradas agotadas
El Rayo Vallecano informa que se han agotado las entradas para el partido de esta tarde contra el Madrid. "Gracias por vuestro apoyo en una jornada más, rayistas. El estadio estará lleno de voces animando. ¡Vamos Rayo!", ha escrito en 'X' la entidad merengue.
Xabi Alonso, con toda la artillería
El entrenador del Real Madrid sorprende con una alineación con tres centrales (Asensio, Huijsen y Carreras), pero muy ofensiva. Fede Valverde acompañará a Camavinga en el doble pivote y, a partir de ahí, cinco futbolistas ofensivos para desarticular al Rayo: Arda Güler, Brahim, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Xabi, con todo a por los tres puntos.
¡Alineación del Real Madrid!
Courtois; Asensio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Brahim, Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
El Madrid, aclamado en su llegada a Vallecas
La expedición merengue ya está en el estadio que albergará el compromiso correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. En breves instantes deberíamos conocer el once de Xabi Alonso. Los futbolistas blancos ya pisan el césped de Vallecas.
Goleada del Mérida al Madrid Castilla
El domingo no ha empezado nada bien para el Real Madrid. El Castilla ha sido goleado en su visita al Mérida (0-3) en un partido que ha acabado con tangana después de una durísima entrada del merengue David Jiménez en el tiempo de añadido. El propio infractor, Manuel Ángel y el míster Álvaro Arbeloa han sido expulsados.
Calma antes de la tormenta
Todo preparado en Vallecas, uno de los escenarios más especiales del fútbol español, a dos horas del inicio del partido.
El Rayo pone a prueba al líder
El líder visita Vallecas herido por la derrota en Liverpool y rodeado de ruido ante posibles desavenencias entre Xabi y algún sector del vestuario. Cuando un grande pierde y lo hace sin dar la talla como en Liverpool aparecen las irritaciones entre bastidores, los incómodos incomodan más y los analistas se ponen las botas. Por eso, la consigna madridista es enterrar el pasado para no contagiar al presente. ¿Serán capaces?
El Rayo no es precisamente una rival dócil, un campo estrecho y un contrario intenso que viene eufórico tras una remontada europea espectacular, pero también con alguna rencilla que deslució una noche que ya es histórica para el equipo de la franja. Íñigo también cierra el episodio y mira hacia adelante.
Súperdomingo en LaLiga
Tarde de fútbol apasionante en la Primera División española en la carrera hacia el título. El Real Madrid visita al Rayo Vallecano a las 16.15 horas y, a partir de las 21.00 horas, el FC Barcelona se la juega ante el Celta de Vigo en Balaídos. En este directo de SPORT os contaremos todo lo que tenga que ver con el partido del equipo de Xabi Alonso. ¡Bienvenidos!
