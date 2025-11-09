Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones del partido de LaLiga, en vivo

El Rayo pone a prueba al líder

El líder visita Vallecas herido por la derrota en Liverpool y rodeado de ruido ante posibles desavenencias entre Xabi y algún sector del vestuario. Cuando un grande pierde y lo hace sin dar la talla como en Liverpool aparecen las irritaciones entre bastidores, los incómodos incomodan más y los analistas se ponen las botas. Por eso, la consigna madridista es enterrar el pasado para no contagiar al presente. ¿Serán capaces?

El Rayo no es precisamente una rival dócil, un campo estrecho y un contrario intenso que viene eufórico tras una remontada europea espectacular, pero también con alguna rencilla que deslució una noche que ya es histórica para el equipo de la franja. Íñigo también cierra el episodio y mira hacia adelante.

