Rayo Vallecano - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid visita este domingo 9 de noviembre a las 16:15 horas el Estadio de Vallecas, un campo donde no gana desde hace cuatro temporadas, para enfrentarse al Rayo Vallecano. Los de Xabi Alonso, con un colchón de cinco puntos en liga, quieren reencontrarse con la victoria tras la mala imagen mostrada en Anfield, en un duelo donde salieron a relucir las costuras del club blanco y que no terminó en goleada gracias a la exhibición bajo palos de Courtois.

El tropiezo en Champions dejó señalados a varios futbolistas que pasaron inadvertidos por Liverpool, como Huijsen o Mbappé. La estrella del Real Madrid apenas generó peligro y tratará de desquitarse en liga, donde suma 13 goles. El francés, que acumula dos encuentros europeos sin ver portería, ha marcado en todos los partidos de la competición doméstica, excepto contra el Mallorca en agosto.

La dinámica del delantero y la de todo el equipo es diferente en LaLiga, donde el Real Madrid ha ganado diez de los once partidos, aunque el único tropiezo fue la abultada derrota en el derbi contra el Atlético. Desde entonces, los blancos suman cuatro victorias consecutivas en liga, la última en el Bernabéu contra el Valencia por 4-0, en un choque en el que pasaron por encima de los ‘ches’, especialmente en el primer tiempo.

Por su parte, el Rayo, que no perdió en todo el mes de octubre, viene de caer goleado contra el Villarreal por 4-0 en el primer partido de noviembre. El equipo de Iñigo Pérez desconectó del encuentro en la segunda parte, en la que encajaron tres tantos en nueve minutos. El equipo de la franja, décimo en la tabla con 14 puntos, no termina de arrancar en Vallecas, donde siempre se ha mostrado fiable. A pesar de la buena imagen contra el Barça, el Rayo solo ha sumado cinco unidades como local de doce posibles.

No obstante, en la Conference League, el rendimiento de los franjirrojos en casa es sobresaliente, pues seis de los siete puntos que acumulan los han conseguido en su estadio. Este jueves, el Rayo remontó un 0-2 en contra ante el Lech Poznan en la segunda parte. Con ese triunfo, se sitúa en sexta posición en su regreso a Europa 25 años después.

Para el duelo de este domingo, el primero de los cinco consecutivos que afronta el Real Madrid a domicilio, Xabi Alonso no podrá contar con Carvajal, Alaba, Rüdiger y Tchouameni, mientras que Mastantuono, con pubalgia, se mantiene como duda. Por otro lado, Iñigo Pérez tiene las bajas de dos de suscuatro centrales, Luiz Felipe y Abdul Mumin.

HORARIO DEL PARTIDO ENTRE RAYO VALLECANO - REAL MADRID

El partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 16:15 horas en el Estadio de Vallecas.

DÓNDE VER EL PARTIDO RAYO VALLECANO - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid se podrá seguir a través de DAZN, disponible a través de los operadores de televisión Movistar Plus + y Orange.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.