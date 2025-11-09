LALIGA
Rayo Vallecano – Real Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de LALIGA EA SPORTS
Vallecas mide al líder en un escenario que se le resiste: el Real Madrid no gana allí desde hace cuatro temporadas
Este domingo, 9 de noviembre, a las 16:15, los de Xabi Alonso buscan reacción en Liga tras la mala imagen ofrecida en Anfield, donde Courtois evitó una goleada. Mbappé, con 13 goles en el torneo doméstico, quiere reencontrarse después de dos jornadas europeas sin marcar. En Liga, el Madrid ha ganado 10 de 11, con la única mancha del derbi ante el Atlético; llega con cinco puntos de colchón.
El Rayo de Íñigo Pérez encajó un duro 0-4 ante el Villarreal tras un buen octubre, y no termina de carburar en casa (5 puntos de 12). En Europa, su rendimiento en Conference sí ha sido sólido en Vallecas y llega reforzado por la remontada al Lech Poznan. Bajas locales en el eje (Luiz Felipe y Abdul Mumin). En el Madrid, siguen fuera Carvajal, Alaba, Rüdiger y Tchouameni; Mastantuono, duda.
Horario del Rayo – Real Madrid
El partido, correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS, se juega el domingo 9 de noviembre a las 16:15 en el Estadio de Vallecas.
Dónde ver el Rayo – Real Madrid en TV
Se verá en directo a través de DAZN, disponible también vía Movistar Plus+ y Orange para sus abonados.
Y como siempre, podrás seguir la narración en vivo, la crónica y las reacciones del choque en SPORT.
