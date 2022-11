El Rayo saca los colores al Real Madrid

El equipo de Ancelotti encajó la primera derrota de la Liga después de completar un partido muy decepcionante Los blancos remontaron el gol inicial de Comesaña, pero luego acabaron cediendo ante el empuje del cuadro de Iraola

El Real Madrid es terrenal y el Rayo Vallecano lo confirmó. Los blancos encajaron su primera derrota en la Liga en Vallecas y prolongan así su crisis de resultados tras haber sumado una única victoria en sus cuatro últimos compromisos oficiales. El equipo de Carlo Ancelotti dio un recital de impotencia después de haber sido capaz de darle la vuelta en un primer momento al gol inicial de Comesaña. Los de Andoni Iraola no bajaron los brazos y se acabaron llevaron el premio gordo al sobreponerse a todo y sacar los colores a un Madrid muy decepcionante.

FICHA TÉCNICA Liga Santander RAY 3 ________________ 2 RMA ALINEACIONES Rayo Vallecano Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Catena, Fran García, Óscar Valentín, Comesaña (Pathé Ciss, 79'), Isi (Chavarría, 88'), Trejo (Unai López, 71'), Álvaro García (Salvi Sánchez, 88') y Camello (Falcao, 88'). Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, 85'), Militao, Alaba, Mendy (Nacho, 85'), Fede Valverde, Tchouaméni (Camavinga, 69'), Modric (Mariano, 79'), Marco Asensio, Rodrygo y Vinicius. Goles 1-0, Comesaña (5'); 1-1, Modric (37'); 1-2, Militao (41'); 2-2, Álvaro García (44'); 3-2, Trejo, de penalti (67'). Árbitro Martínez Munuera (comité valenciano). Amonestó a Catena (2'), Vinicius (11'), Trejo (49'), Modric (60'), Carvajal (65'), Rodrigo (70'), Chavarría (91') y Lucas Vázquez (99'). Expulsó a Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, en el 61'. Incidencias Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio de Vallecas en presencia de 14.216 espectadores.

El equipo de Ancelotti tardó más de media hora en dar señales de vida en ataque. Los blancos se vieron sorprendidos por la intensidad con la que salió el equipo de Andoni Iraola y también por su puntería, ya que en su primera llegada al área logró sorprender a Courtois. Un centro de Fran García fue rematado de forma un tanto forzada por Comesaña. El gol dejó grogui al Real Madrid durante un buen rato y dio aliento al Rayo, que siguió a lo suyo y llegó a sacar los colores en algunos momentos a los jugadores blancos, que hicieron gala de una sorprendente impotencia.

El equipo local no dejaba ni un minuto de respiro a su rival, que tardó más de media hora en disponer de su primera ocasión de peligro, en una internada de Rodrygo que concluyó con un remate desviado. El Rayo, en cambio, pudo haber aumentado la distancia de no ser por Courtois, que evitó el 2-0 en un mano a mano con Álvaro García después de un error en la salida de Militao.

NERVIOS

Ancelotti, nervioso, no paraba de masticar chicle al no encontrar la forma de parar la sangría, aunque dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. La ayuda llegó cuando más lo necesitaba el Real Madrid. Una caída de Marco Asensio en el área tras un forcejeo con Fran García cambió el curso del partido por la intervención del VAR. Martínez Munuera no había señalado penalti en un primer momento, pero tras observar la repetición de la jugada en el monitor cambió su decisión. El tropezón del mallorquín no dejó de ser una excusa. Modric no desaprovechó el regalo.

Sin tiempo apenas para reponerse llegó el 1-2 tras un cabezazo de Militao después de un córner. Mucho botín para tan pocos méritos. El Rayo no bajó los brazos y su insistencia tuvo su premio poco antes del descanso gracias a un zurdazo de Álvaro García.

GUIÓN

Las tablas no alteraron el guión tras el descanso. El equipo madridista siguió desconectado e incapaz de frenar el ímpetu local. El Rayo seguía con las ideas claras y poniendo el alma en cada balón. El partido volvió a desnivelarse en el 64 por unas manos de Carvajal en el área que el VAR detectó tras haberse hecho el sueco inicialmente el colegiado. Courtois detuvo el primer lanzamiento de Trejo, pero el VAR hizo que volviera a repetirse porque el belga no había pisado la línea como marca la norma. Trejo no desaprovechó la segunda oportunidad y marcó esta vez.

A partir de ese momento el Rayo defendió con uñas y dientes su botín ante la ansiosa reacción de un Madrid que empujó mucho, pero sin ideas ni criterio, y que no llegó a disponer de ocasiones claras, salvo un remate de Rodrigo delante de la portería que se marchó a las nubes. Fue un recital de impotencia.