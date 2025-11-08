El Rayo replica el 'caso Vinicius' antes de recibir al Madrid

El Real Madrid quiere volver a ganar tras el resbalón en Anfield. Los blancos cayeron por segunda vez esta temporada y las sensaciones que dejaron en Inglaterra fueron bastante malas, señalando sobre todo a varios jugadores claves y a Xabi Alonso.

Su primera oportunidad para enmendar esa derrota será en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Un equipo que ha mejorado tras un inicio desastroso, pero que dejó una imagen muy curiosa en su último encuentro de UEFA Conference League.

Iñigo Pérez hizo una cuádruple sustitución en el minuto 55 para intentar remontar el 0-2 en el marcador ante el Lech Poznan y lo consiguió, ya que su equipo terminó ganando 3-2. Uno de los sustituidos fue Iván Balliu, que no se tomó nada bien la decisión. Las cámaras captaron cómo el técnico se acercaba al banquillo para discutir con el lateral, un encontronazo que se relaciona con la ausencia de Íñigo en la rueda de prensa posterior.

Un incidente muy similar al de Vinicius Jr y Xabi Alonso durante el Clásico del pasado 28 de octubre. El brasileño se marchó visiblemente enfadado e incluso se dirigió a los vestuarios. El tolosarra finalmente no 'castigó' al jugador que fue titular en el partido ante el Valencia, pero Vinicius tuvo que pedir perdón publicamente y en privado a sus compañeros.

Vinicius en presencia de Xabi Alonso en el momento de ser sustituido durante el Real Madrid - Barça / Valentí Enrich

Iñigo Pérez calmó las aguas

Iñigo Pérez salió en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Madrid para tranquilizar a la afición rayista y dejar claro que ese no fue el motivo de su ausencia en la rueda de prensa: "Entiendo la reacción del jugador. Iván y yo tenemos una amistad muy profunda y tenemos una conversación así porque tenemos una relación diferencial. Todo queda ahí. Luego el rendimiento de cada uno te pone o te quita, pero lo que pasó no está relacionado con mi marcha. Fue una indisposición, un problema personal, aunque entiendo que viene el Real Madrid y es un tema jugoso", admitió.

No todos los estamentos del Rayo estaban tan tranquilos como el entrenador. Tras el encuentro, Martín Presa criticó duramente el comportamiento de Balliu: "Me parece completamente intolerable que un futbolista proteste airadamente un cambio".

Balliu y Vinicius apuntan a titulares en el partido del domingo. Dos jugadores que se enfadaron tras una sustitución, pero a pesar de que los dos temas están resueltos, el del brasileño genera más dudas que el del albano-catalán.