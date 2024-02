Rayo-Real Madrid: Mbappé lo eclipsa todo

La actualidad muchas veces aplasta a lo cotidiano, y Mbappé ha mandado a un segundo plano la importante visita del Real Madrid a Vallecas, donde le espera un rival en problemas. Un Rayo que estrena entrenador, Íñigo Pérez, y que necesita los tres puntos tanto como los blancos, pero por objetivos diferentes. El joven técnico rayista tiene un colchón de siete puntos para mantener al equipo en Primera, mientras que Ancelotti califica de “vital” el mini derbi para mantener los cinco puntos de distancia tiene sobre el Girona para consolidar el liderato.

El entorno madridista vive alborotado por el adiós de Mbappé al PSG. Su posible aterrizaje en Madrid lo ha eclipsado todo. Solo hay espacio para especular con su más que posible fichaje. Qué cuándo lo anunciarán, qué cuánto cobrará, que alborotará al vestuario, que qué jugadores pagarán los daños colaterales, que…. Ancelotti sabe que es difícil abstraerse de la noticia y trabaja incómodo para que suyos se centren en su labor, porque el Rayo no les va a regalar nada con o sin Mbappé.

SIN CENTRALES

El italiano tendrá que seguir remando sin mirar los palistas que le quedan, sobre todo en defensa, donde le tiene disponibles cuatro de los ocho que tiene en la plantilla, en el que faltan tres centrales. Tchouameni seguirá haciendo de ‘bombero’ para achicar agua junto a Nacho, que para desgracia del italiano viene flojeando de más en los últimos partidos. Otra defensa de emergencia en la que también aparece Fran García por Mendy, que está sancionado por tarjetas.

Se espera que Íñigo Pérez no toque mucho el equipo con solo cuatro entrenamientos desde que relevó al destituido Francisco: “Quizá hubiese sido mejor tener más tiempo para preparar determinados partidos”. Tácticamente, puede dibujar un 4-2-3-1 buscando equilibrio entre la defensa y el ataque: “Debemos tener solidez defensiva y ofensiva”. Seguro que el Real Madrid no es el mejor rival para su estreno, y menos con el poderío que están mostrando los blancos. Pero él no se arruga, mira al rival y manda un mensaje a sus nuevos jugadores: “Quiero un Rayo valiente, organizado, sólido...”.

AMBICIOSOS

Ancelotti mantendrá el bloque de los últimos partidos salvo el cambio obligado de Fran por Mendy. Modric podría acompañar en el centro del campo a los pulmones del equipo, Valverde y Camavinga, y dar oxígeno a Kroos. En ataque todo apunta a que repetirá con Brahim Rodrygo y Vinicius.

El Rayo sabe que el Madrid no juega en su Liga, pero también que en la primera vuelta le quitó dos puntos en el Bernabéu con un empate a cero, y que el año pasado, con Íñigo Pérez de segundo de Iraola, ganaron 3-2 en Vallecas. El técnico avisa que “la afición puede pensar” que recuperarán “el estilo que impuso Iraola, pero eso no tiene por qué ser así”: “Intentaré extraer las cosas potentes. Iremos en esa línea, pero habrá matices”.

Posibilidades hay, pero deben juntarse otros condicionantes y el principal es que los blancos bajen de nivel. Por ahí Íñigo Pérez lo tiene claro: “Si ellos te notan el temor, te pasan por encima. No hay que tener miedo con los matices tácticos que hablaré con los jugadores”.