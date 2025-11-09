El Rayo pone a prueba al líder

El líder visita Vallecas herido por la derrota en Liverpool y rodeado de ruido ante posibles desavenencias entre Xabi y algún sector del vestuario. Cuando un grande pierde y lo hace sin dar la talla como en Liverpool aparecen las irritaciones entre bastidores, los incómodos incomodan más y los analistas se ponen las botas. Por eso, la consigna madridista es enterrar el pasado para no contagiar al presente. ¿Serán capaces?

Rencillas

El Rayo no es precisamente una rival dócil, un campo estrecho y un contrario intenso que viene eufórico tras una remontada europea espectacular, pero también con alguna rencilla que deslució una noche que ya es histórica para el equipo de la franja. Íñigo también cierra el episodio y mira hacia adelante.

Xabi quiere dejar atrás lo ocurrido y centrarse en lo que viene. Le abruma visitar un campo en el que su equipo no ha ganado en las últimas tres comparecencias, una derrota y dos empates. A Ancelotti se le atragantó Vallecas y el vasco no quiere pasar ese trago en un momento en el que se duda de su trabajo. Una labor que choca con el ego de jugadores, que cuestionan sus decisiones si no llegan los resultados. Será porque ellos son infalibles, cumplen siempre y son muy buenos.

Rebeliones

Así le luce el pelo a este Madrid de vestuario dorado, que el año pasado no se comió un colín haciendo cada cual la guerra por su cuenta. Cuenta, por cierto, que pagó Ancelotti. Lo contrario que ocurre en el otro rincón, en el que Íñigo es el referente y al que sus jugadores siguen para ilusionar a su parroquia. Y el que se rebela, como Balliu por ser cambiado ante el Lech Poznan, tiene su puntual respuesta con cónclave en la caseta donde se lava la ropa sucia.

Íñigo ha armado un buen Rayo. Ha construido un equipo intenso, exigente, largo y ancho, que da la cara en cada partido aunque se la partan como hace una semana en Villarreal (4-0). Xabi lo intenta, pero correr debe ser de cobardes (el Liverpool le sacó 4 kilómetros de distancia en 90 minutos). Sus jugadores se agarran muchas veces a su estrella para ganar los partidos y no a lo que se plantea en la pizarra, se estudia en los videos y se ejecuta sobre el césped.

Novedades

Xabi recupera a Alaba, pero sin Tchouameni, Carvajal, Rudiger y Mastantuono. Sobre el papel, y con el parón de selecciones, lo más probable es que no reserve nada y ponga lo mejor que tiene con Alexander Arnold de inicio por primera vez desde que se lesionó el 16 de septiembre. Valverde acompañará a Camavinga en el centro del campo. Quien podría volver al once es Ceballos para dar descanso a Güler. Arriba, las amenazas de Bellingham, Mbappé y Vinícius.

Iñigo pierde a Mumim, Nteka, Luis Felipe y Méndez. Pese a ello, no se reservará nada con su mejor once, aunque podría dar descanso a Álvaro tras vaciarse el jueves en la Conference. Vuelven al once Isi Palazón y De Frutos para probar a la defensa blanca, que ya recibió tres goles la temporada pasada en un partido que fue espectacular (3-3).