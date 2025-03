El Rayo, a partir la Liga del Real Madrid

El Rayo Vallecano pondrá aprueba al Real Madrid en mitad de la batalla que mantiene con el Atlético de Madrid en la Champions, y lo hace tras el batacazo de hace una semana ante el Betis que le alejó del liderato liguero. Ancelotti ve capaz a su equipo de pelear en todos los frentes, pero no aleja la desconfianza del madridismo hacia un equipo que falta a sus deberes más de lo deseado. Ha tirado a la basura la amplia ventaja que llegó a tener sobre el Barcelona y el Atlético, que le superan en la tabla y que le obliga a evitar que la Liga se la acabe partiendo un rayo.

Regresos

Ancelotti recupera a Bellingham y quien sabe si a Valverde, del que dice está para jugar. Dos jugadores clave en el engranaje del equipo, pero tendrá que cambiar algunos peones pensando en el partido del miércoles en el Metropolitano. El italiano sigue en esa lucha contra el calendario que le obligan a buscar soluciones en cada partido forzado por las lesiones y por su forma particular de gestionar la plantilla. Pierde también a Rudiger, y aunque le excusa una gripe, su físico le agradece un descanso. Pero lo que de verdad preocupa es el compromiso de los delanteros con el apagón de Mbappé y la irregularidad de Vinicius. De su aportación depende todo, tanto en ataque como en defensa, aspecto este último en el que se aplican con demasiada pereza e insolidaridad.

Iñigo Pérez llega al Bernabéu con muchas bajas, pero si por algo se está caracterizando el equipo vallecano esta temporada es por su capacidad competitiva, con una estructura sólida que le convierten en un rival áspero para cualquier rival. Isi, Nteka, Camello, Mumin, Montiel y De Tomás son baja más el sancionado De Frutos. Aun así, es un equipo intenso, peligroso, con personalidad. Condiciones que le premia para ver más cerca Europa que el descenso. Es séptimo a dos puntos del Betis y de meterse en la Conference League, situación que define su nivel.

Exigentes

El Madrid no puede permitirse más tropiezos en una carrera en la que se ha dejado 10 puntos de los últimos 15, con una única victoria que le ha alejado de la cabeza. Sus opciones pasan por que fallen el Atlético y el Barcelona, que van como un tiro. Ancelotti es el eterno optimista en los análisis de la situación, pero no acaba de mentalizar a sus delanteros de que el equipo es un todo, y tampoco se atreve a tomar medidas cuando no trabajan o no tienen su partido. Esa irregularidad le condena, y parte de culpa es del italiano, que no acaba de leer esas situaciones durante los partidos. No busca alternativas para sacar del socavón al equipo como ocurrió ante el Betis.

El Rayo no le va a regalar nada, no va a permitirle ahorrarse una carrera por mucho talento que tengan. Ancelotti demanda a sus hombres más compromiso, algo que sobra en los soldados de Iñigo Pérez y más en un partido tan goloso como es ante el Madrid, en el Bernabéu y con Europa en el horizonte. En contra, que tiene ausencias importantes como Isi, Nteka o Mumin que afectan más a la maquinaria que las de Ancelotti a la suya sin Carvajal, Militao o Ceballos, además de Rudiger, para los que tiene algunos relevos asentados y otros que tapan parches momentáneos.