Raúl Varela, comentarista del Real Madrid en Radio Marca, se harta de Arbeloa: "No se entera de la misa la mitad"

Partido loco en Da Luz entre Benfica y Real Madrid, similar al que se vivió en la última jornada de la fase liga de la Champions League, aunque esta vez, no obstante, cayó del bando blanco gracias a un auténtico golazo de Vinicius.

Tras el tanto, el encuentro se tornó mucho más agrio después de que el brasileño denunciara insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, jugador de un conjunto lisboeta, aunque las cámaras no han sido capaces de percatarse porque se tapó la boca con la camiseta, convirtiendo la disputa en la palabra de uno contra la del otro.

El Benfica-Real Madrid, detenido por insultos racistas a Vinicius. / ·

Sin embargo, pese a la victoria, la tensión de los minutos finales dejó un muy mal poso en algunos de los medios que seguían el partido en directo. El claro ejemplo es el comentarista de los encuentros del Real Madrid en Radio Marca, Raúl Varela, que no se guardó nada dentro ante las decisiones del técnico, Álvaro Arbeloa, antes del pitido final.

"Arbeloa no se entera de la misa, la mitad", empezaba criticando el periodista, que no estaba nada convencido de lo que estaba viendo en el terreno de juego. El origen fue el hecho de no cambiar a Vinicius pese a considerar que estaba cayendo en las provocaciones de los rivales y el público, y a Mbappé por estar completamente fuera del partido: "Después del partido de Gonzalo el otro día...", señalaba.

Mbappé estuvo bastante desaparecido durante todo el partido. / AP

Aunque finalmente el partido terminó 0 a 1, Varela aseguraba que en caso de haber marcado el Benfica, el club debería haber llamado a filas al técnico del primer equipo: "Lo de Arbeloa no hay por donde cogerlo, si le llegan a empatar es para que le llamen a capítulo", comentaba muy enfadado, personalizando una sensación que se impuso entre algunos aficionados desde que el salmantino llegara al banquillo tras la destitución de Xabi Alonso.

Entre otra de las críticas, opinaba que los cambios que estaba sumando al partido no tenían demasiado sentido: "Tienes a Ceballos en el banquillo y metes al chaval ahora", decía sobre la decisión de hacer debutar al joven canterano Thiago Pitarch en los momentos más calientes del choque. Arbeloa hizo tan solo tres cambios y todos ellos llegaron a partir del minuto 86, cuando salió Güler y metió a Brahim.

Arbeloa dando indicaciones en el partido en Da Luz. / JOSE SENA GOULAO / EFE

Tampoco comprendía que sacara a jugar justo en ese momento al capitán, Dani Carvajal, después de relegarlo al ostracismo desde que recibiera el alta tras su lesión en la rodilla: "No estaba para jugar en albacete y ahora ya hasta en la Champions...", tiraba de ironía el comentarista, además de mostrarse muy contrariado por la posición que ocupó en los últimos minutos, en la banda izquierda, es decir, a pierna cambiada.

Finalmente, el Real Madrid consiguió sacar un resultado positivo de Lisboa, aunque no hay nada cerrado. Será el próximo miércoles 25 de febrero el día en el que conoceremos al equipo que se clasifique para los octavos de final y sabremos si el Benfica es capaz de repetir la gesta que ya consiguió hace unas semanas: hacer caer al gigante blanco.