Raúl reclama el mérito: “A Gonzalo le he dado ese último empujón”

Raúl González Blanco, exjugador del Real Madrid y exentrenador del Real Madrid Castilla los últimos seis años, consideró que a Gonzalo García, actual jugador del primer equipo, le dio “ese último empujón” para llegar a la élite.

“A Gonzalo le he tenido dos años y yo creo que le he dado ese último empujón, sobre todo en la última temporada, que ha estado a un nivel muy alto. Y ahora está aprovechando esa inercia y lo está haciendo muy bien en el primer equipo”, dijo en el podcast ‘Con Mucho De…’, realizado por NDL PRO-HEALTH.

Raúl, durante la entrevista / Real Madrid

“Cuando eres entrenador tienes que liderar tu cuerpo técnico y tienes que liderar a 20 chicos, que todos se creen que son buenos y que todos tienen que jugar (…) A mí la verdad es que esta época me parece que ha sido maravillosa, porque he visto crecer a muchos chicos que ahora están jugando en primera división”, señaló sobre su idea acerca de la gestión de vestuario.

Raúl González afronta su primer verano sin un proyecto entre manos, pero se muestra confiado en que, tras salir del Real Madrid, le llegará “a corto plazo” alguna “oportunidad” que le ilusione”.

Gonzalo García, en el Mundial de Clubes / EFE

“El plan vendrá solo. Hay que tener paciencia y tranquilidad. He estado como entrenador en el Real Madrid Castilla durante 6 años, y estoy seguro de que a corto plazo vendrá alguna oportunidad, algún reto, algún ‘challenge’ que me ilusione, porque yo creo que para que uno haga cosas tiene que estar motivado y tiene que sentirlo”, declaró.

Además, aseguró que se ve volviendo al Real Madrid en el futuro.“He estado en el club donde quería estar y donde es mi casa, y sé que volveré otra vez cuando toque, en otro momento”, comentó.