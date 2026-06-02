Raúl González, director deportivo para el Real Madrid: Florentino Pérez ya tiene rival

Enrique Riquelme lo anunció en la madrugada del lunes 1 al martes 2 de junio y el efecto conmocionó la recta final de la campaña electoral a las elecciones del Real Madrid frente a Florentino Pérez. Raúl González Blanco será el nuevo director deportivo si el aspirante consigue imponerse en los comicios del próximo 8 de junio.

Sin embargo, está por ver qué efecto tiene la entrada de Raúl en la contienda electoral, a pesar de tratarse de una figura legendaria en la entidad blanca, con una larga trayectoria como jugador del primer equipo y como entrenador en el fútbol base, después. Ya han salido voces que cuestionan qué papel puede jugar el exdelantero en un cargo para el que no tiene experiencia. Es más, algunos se preguntan qué incidencia puede tener en el voto que Riquelme tire de un director deportivo como reclamo, teniendo en cuenta que el Real Madrid lleva casi década y media sin cubrir ese puesto.

Un triunvirato jerarquizado

La estructura deportiva de la entidad merengue, desde que Miguel Pardeza dejó el cargo oficial de director deportivo en 2014, tiene en la cúspide al ahora presidente en funciones, Florentino Pérez. Por debajo de él, el director general José Ángel Sánchez es también el máximo responsable ejecutivo en el área deportiva; negocia los contratos y lleva a cabo las operaciones de altas y bajas a partir de los informes que elabora el tercero de a bordo, el Jefe de ojeadores que dirige la red de scouting nacional e internacional Juni Calafat.

Obviamente, este triunvirato está claramente jerarquizado. Calafat rastrea el mercado para elaborar los informes que le solicitan, Sánchez hace la valoración global en términos económicos y deportivos y Florentino decide qué apuestas tienen luz verde. Quedaría una cuarta figura, también en un cuarto escalón jerárquico: Manuel Fernández es el director de la cantera de Valdebebas.

Por tanto, si Enrique Riquelme rompe los pronósticos y se impone en las elecciones a la presidencia, recuperaría con Raúl González una figura de la que Florentino Pérez ha prescindido durante doce años. Una decisión que quizás explique algunos de los desequilibrios de una plantilla plagada de fantásticos futbolistas pero a la que no han podido sacar provecho en las dos últimas temporadas Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Los que fueron directores deportivos del Real Madrid

Aunque la trayectoria de algunos de ellos se entrecruza en algunos periodos, al ostentar en ocasiones el título de director deportivo, más estratégico, y en otras el de secretario técnico, más ejecutivo, en las últimas cuatro décadas se puede seguir el rastro de nueve responsables que han tenido un despacho en Concha Espina o Valdebebas con derecho a opinar sobre los fichajes y los traspasos del Real Madrid y algunos, incluso, con autoridad para gestionarlos.

Antes de existir los directores deportivos las ciudades deportivas estaban dominadas por los secretarios técnicos. El primer nombre de la 'era moderna' en el Real Madrid sería el de Ramón Martínez, que estuvo en el cargo entre 1996 y 2000 bajo las presidencias de Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz. Heredaba la posición en el club de Luis Molowny, conocido como 'el Mangas'; un hombre de la casa, jugador en la década de 1950 que entre 1970 y 1990 lo mismo captaba un canterano que hacía de analista de los rivales en la Copa de Europa o se convertía en entrenador de emergencia en épocas de crisis (1974, 1977-79, 1982 y 1985-86). Ramón Martínez no bajó nunca al banquillo; pero como ejecutivo, desde su despacho modernizó la cantera blanca y se dedicó sobre todo a dominar el mercado nacional de fichajes.

La transición del secretario técnico al director deportivo en la entidad merengue la hizo otro exjugador, José Martínez Sánchez 'Pirri' (1996-2000). Coincidió con Ramón Martínez y ejerció el cargo en la recta final de la presidencia de Lorenzo Sanz. Ex leyenda del primer equipo y ex responsable de los servicios médicos de la entidad en su condición de doctor en Medicina, Pirri se encargaba de elaborar los informes para la planificación de la primera plantilla.

Al principio, Florentino sí tuvo director deportivo

Con la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid en su primera etapa (2000) se pone al frente del área deportiva otra leyenda futbolística, Jorge Valdano. Curiosamente, Florentino se impone en aquellas elecciones con dos bazas: el fichaje del hasta entonces capitán del Barça Luis Figo a golpe de cláusula y la modernización de las estructuras del club: por aquel entonces, el presidente merengue sí creía en la figura del director deportivo y el hispano-argentino ejerce el cargo hasta 2003, cuando asciende a director general y adjunto a la presidencia.

Siguiendo la tradición, es otra leyenda la que asume el cargo, Emilio Butragueño. El símbolo de la 'quinta del Buitre' ocupa esta función desde 2004 hasta 2006, con un breve paréntesis, pues el italiano Arrigo Sacchi ocupa esta función entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005, hasta que destituyen como entrenador a Vanderlei Luxemburgo... Para entonces, la figura del director deportivo iba perdiendo peso específico en el club y 'el Buitre' ya ostentaba el cargo de vicepresidente deportivo. Benito Floro (2005-06) fue el último en ocupar el despacho abandonado por Emilio en la recta final de la primera etapa de Florentino Pérez.

Con la llegada de Ramón Calderón a la presidencia del club hubo nuevo cambio en la dirección deportiva. Ex directivo de Florentino, Calderón apostó por Predrag Mijatovic, héroe de la séptima que estuvo en el cargo durante toda su etapa al frente de la entidad (2006-09). Su buena labor al frente de su parcela no fue argumento suficiente cuando Florentino Pérez regresó al club. El cargo fue para Miguel Pardeza, otro antiguo integrante de la 'quinta del Buitre', desde 2009 hasta 2014.

Los fichajes del triunvirato

Fue entonces cuando el ahora presidente en funciones decidió prescindir de esta figura ejecutiva y reducir. Cuidado, es obvio que los fichajes de antes como los Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Modric, Kaká, Benzema, Xabi Alonso... fueron obra y gracia de Florentino Pérez y el talonario del Real Madrid. Pero a partir de 2014 ya no existió para el presidente el 'obstáculo' de un director deportivo al uso.

Por tanto, el 'triunvirato' Florentino-JAS-Juny Calafat se puede apuntar aciertos como Toni Kroos, Keylor Navas, Casemiro, Vinicius, Courtois, Rodrygo, Di María, Fede Valverde, Gareth Bale, Eder Militao, Tchouaméni, Rüdiger, Bellingham, Güler o Mbappé, y Dean Huijsen. Y, evidentemente, Kylian Mbappé.

Pero también quedan en su 'haber' las cuestionadas inversiones en Eden Hazard, James Rodríguez, Chicharito, Cheryshev, Luka Jovic, Nuri Sahin, Kovacic, Danilo, Coentrao, Ceballos, Theo Hernández, Odriozola, Mendy, Reinier, Endrick, Mastantuono, Álvaro Carreras, o Trent Alexander-Arnold.