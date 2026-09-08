Raúl González (49 años): "El deporte en sí te enseña muchos valores de respeto, de compartir, de muchas frustraciones, de muchas alegrías. Y yo creo que, bueno, en el fútbol se pierde muchas más veces de las que se gana"

El legado de Raúl González en el Real Madrid es completamente imborrable. Aunque, el exfutbolista no terminó de triunfar como entrenador del Real Madrid Castilla y decidió poner fin a su etapa en el club en busca de una nueva oportunidad profesional.

Durante el proceso electoral, Raúl llegó a sonar como candidato para convertirse en director deportivo en caso de que Enrique Riquelme se impusiera en las elecciones, algo que finalmente no sucedió. Ayer, Movistar Plus anunció que el exjugador del conjunto blanco se incorporará al equipo de comentaristas y debutará en el Real Madrid-Inter de Milán.

Hace un tiempo, Raúl fue invitado al pódcast 'Con Mucho De', presentado por Alba Lago', donde desveló cómo es su rutina diaria tras colgar las votas.

En primer lugar, destacó la importancia que tiene el deporte en su día a día: "Intento jugar al pádel una vez a la semana o dos. Ahora estoy jugando un poquito más al golf".

La nueva vida de Raúl González Blanco / SPORT

A pesar de que ya no compite al máximo nivel, reconoció que sigue siendo muy exigente consigo mismo. "Eso no se pierde. Pues me pico con mis hijos que juegan mejor que yo y creo que es algo único que me han conseguido ganar de momento", argumentó en el pódcast 'Con Mucho De'.

El ex del Real Madrid reconoció que todos sus hijos realizan actividades deportivas, pero que han seguido caminos distintos dentro del deporte. "Sí, sí, han salido todos, todos deportistas", empezó reconociendo.

Raúl González Blanco, ex jugador y ex entrenador del Real Madrid / EFE

"Todos hacen deporte, unos de una forma, otra de otra, pero la verdad que, bueno, hay dos que siguen jugando al fútbol, ahora otros les ha dado más por el golf y, bueno, y a mí pádel, golf, gimnasio, correr… he tenido diferentes etapas desde que dejé de jugar", confesó.

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Por último, el nuevo comentarista de Movistar Plus reflexionó sobre el valor que te aporta el deporte: "El deporte en sí te enseña muchos valores de respeto, de compartir, de muchas frustraciones, de muchas alegrías. Y yo creo que, bueno, en el fútbol se pierde muchas más veces de las que se gana".