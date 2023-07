Raúl se frota las manos si Ancelotti no acaba la temporada

El compromiso del italiano con Brasil le obliga a hacer una temporada sin fallos o será cuestionado y el club le buscará un relevo que asegure el futuro El entrenador del Castilla espera una oportunidad así desde que se hizo cargo del filial hace tres temporadas, decidió seguir pese a tener ofertas para irse

El anuncio de la Confederación Brasileña de Fútbol confirmando un acuerdo con Carlo Ancelotti para que se haga cargo de su selección en el verano del 2024 ha caído como una piedra en el madridismo, que empieza a desconfiar del italiano antes de comenzar la pretemporada. El que se frota las manos por ello es Raúl González, que empezaba a tirar la toalla por tener una oportunidad de dar el salto desde que se hizo cargo del Castilla en la temporada 19-20.

Sin embargo, Raúl nunca ha perdido la esperanza. Esta campaña ha estado a un paso de ascender al filial a Segunda División, pero no lo consiguió y el entorno madridista daba por cerrada su etapa al frente del equipo. Ha tenido ofertas para irse, pero decidió quedarse con el visto bueno del club, que esperaba promocionar a Arbeloa como sustituto. Algo debían saber las dos partes respecto al futuro del italiano para mantener unidos sus destinos.

LA COARTADA PERFECTA

Pese a que Ancelotti asegura que no tiene nada firmado con Brasil (sería ilegal según la normativa), adelantar el anuncio de su compromiso no le hará ningún favor. A partir de ya será juzgado como pasado del Real Madrid, por lo que tendrá que hacer una temporada sin fallos. Enlazar dos o tres resultados malos, que el juego del equipo no dé la talla o que sus decisiones sean controvertidas serían la coartada perfecta del club para prescindir de sus servicios y cesarlo. Ahí entraría la figura de Raúl para hacerse cargo del primer equipo.

Lo que el Real Madrid tiene claro es que aún ganando todos los títulos, Ancelotti no seguirá en el club cuando acabe su contrato en 2024. Aseguró que le gustaría seguir toda la vida en el Madrid, pero él mismo ha puesto fecha de caducidad que puede llegar antes de lo esperado. Raúl espera tener la oportunidad que se le presentó a Zidane en 2015 para dar el salto desde el Castilla y entrenar al Real Madrid, y ya se sabe lo que pasó con el francés al frente del equipo, triunfó y batió todos los récords en la Champions.