Raúl Asencio ya ha renovado con el Real Madrid hasta 2029

Raúl Asencio jugará en el Real Madrid hasta 2029 después de haber llegado ya a un acuerdo para la ampliación de su contrato y de haber estampado la firma el lunes de esta semana, a pesar de que todavía no ha sido comunicada oficialmente por el club blanco. El diario Marca adelantó la noticia y la Cadena COPE la confirmó este mismo martes por la noche, aunque con diferentes informaciones en cuanto a las cantidades económicas. En todo caso, el central verá incrementados sus emolumentos de forma significativa.

El acuerdo está totalmente cerrado, según estas informaciones, y es por lo que resta de temporada y por cuatro más, hasta 2029. La cláusula de rescisión del futbolista canario pasará a ser de 100 millones de euros después de haber dado el salto esta temporada al equipo que entrena Carlo Ancelotti procedente de su filial y haberse consolidado en el eje de la defensa, aprovechando las lesiones de centrales como Eder Militao o David Alaba, este último ya recuperado desde hace semanas.

Según la información publicada por Marca, Raúl Asencio pasará a cobrar 6,2 millones de euros la próxima temporada y contará con una subida progresiva que le podría llevar hasta los 9 millones en su último año de contrato.

Sin debutar con la Roja

Por el contario, en El Partidazo de la Cadena COPE no se confirma este aspecto económico y se asegura que Asencio tiene un sueldo actual de 1 millón de euros y que las partes todavía tienen que negociar lo que ganará a partir de la próxima campaña. En el programa radiofónico se explica que la renovación fue firmada este lunes a través del representante del futbolista, Manuel Díaz.

Raúl Asencio, de 22 años, suma 29 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que ha repartido 2 asistencias. El seleccionador español, Luis de la Fuente, le convocó para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente a Países Bajos, aunque el madridista no tuvo minutos y le pasó por delante Dean Huijsen cuando se lesionó Cubarsí en Rotterdam para convertirse el central del Bournemouth en una de las grandes sensaciones de la Roja. A diferencia de Huijsen, Asencio no ha pasado por la sub-21 ni categorías inferiores y en caso de haber debutado, habría sido directamente en la absoluta, una circunstancia poco habitual pero no única.