Raúl Asencio jugó contra Olympiacos tras la muerte de su abuelo: "Acompáñame y dame fuerza"

Raúl Asencio tenía una gran responsabilidad en el Georgios Karaiskakis. Era el único central sano con el que pudo contar Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, en un duelo frente a Olympiacos que se presentaba como fundamental para cortar la mala racha del conjunto blanco. El canario cumplió, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 72 por un problema en los isquiotibiales. Aunque su mayor dolor no fue físico.

"Descansa en paz, Papi"

Asencio jugó en Atenas después de un vuelo exprés tras despedir a su abuelo, Benito del Rosario, quien falleció el día antes del partido a los 80 años. El central madridista así lo dio a conocer a través de sus redes sociales después del triunfo por 3-4 frente a Olympiacos. "Descansa en paz Papi. Acompáñame y dame fuerza en cada paso. Te quiero", fue la dedicatoria con la que honró a su familiar.

En la primera de las dos 'stories' en las que comunicó la trágica noticia, Asencio publicó un vídeo de los trabajadores de Grúas Benito le brindaron al dueño y fundador de una empresa que comenzó en el sector del auxilio en carretera en 1969. "Trabajando 24 horas al día, 365 días al año, sin descanso, para sacar adelante un sueño, el cual hoy en día a dado sus frutos, siendo una de las empresas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, en su sector", destaca la compañía.

Una foto en el Bernabéu

La segunda parte del homenaje de Asencio a su abuelo fue una foto de Benito en el Bernabéu, donde ha podido ver cómo su nieto se ha consolidado en la primera plantilla del Real Madrid. Una historia que empezó hace poco más de un año ante Osasuna. El que fuera central del Castilla se ha consolidado, después de conseguir contrato y plaza con el primer equipo a todos los efectos.

Después de un Mundial de Clubes en el que dio un paso atrás, ha logrado recuperar la confianza de Xabi Alonso, quien ha recurrido al central como su defensa de cabecera en los últimos partidos. A pesar de la trágica noticia, Asencio hizo de tripas corazón. Incluso fue el encargado de comparecer en la previa a un duelo donde fue pieza fundamental. Tras su sustitución, el Real Madrid se vino abajo y tuvo que pedir la hora para llevarse los tres puntos de una visita que le consolida en el 'top 8' de la Champions.