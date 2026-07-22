Raúl Asencio ya lo sabe: José Mourinho no cuenta con él

Raúl Asencio no entra en los planes de José Mourinho. Así se lo ha hecho saber el nuevo entrenador del Real Madrid al jugador y su entorno que deberán encontrar una salida de cara a la temporada 2026/27. El defensa central de 23 años ha pasado en apenas dos temporadas de gran esperanza de la cantera madridista a transferible para hacer espacio a un nuevo refuerzo para el eje de la defensa.

Raul Asencio fue una apuesta de Carlo Ancelotti en la temporada 2024, cuando las casi perennes lesiones entre los defensdas centrales de la primera plantilla madridista le obligaron a mirar al filial, un hecho poco habitual eb el Real Madrid.

Tras su debut con el primer equipo el 9 de noviembre de 2024 jugando unos minutos en el Real Madrid-Osasuna (4-0), sumó hasta 23 partidos con el primer equipo en LaLiga durante la temporada 2024-25, con 18 titularidades y 1.671 minutos jugados. En marzo de 2025 llegó la primera convocatoria con la selección absoluta de Luis de la Fuente, y cerró su primera campaña con 3.187 minutos en 46 partidos (2 asistencias).

Pareció que Asencio cuajaba en la plantilla y en el verano de 2025 el Real Madrid mejoró su ficha, que entre premios y primas se elevó hasta los casi ocho millones de euros brutos, así como su cláusula de rescisión, a la altura de un galáctico: en torno a los mil millones de euros.

Sin embargo, la temporada 2025/26 se convirtió en un auténtico calavario para el jugador canario, inmerso en la crisis que arrasó en el banquillo de Chamartín a Xabi Alonso primero y Álvaro Arbeloa después. Cerró el curso con 2.516 minutos en 34 partidos (2 goles y 1 asistencia).

El defensa madridista perdió presencia en su equipo y desapareció de la selección, ahora flamante campeona del mundo. Fabrizio Romano informa que desde su segundo desembarco en la entidad blanca José Mourinho ha tenido clara la salida de Raúl Asencio, ya sea en forma de traspaso o cesión.

Su valor de mercado, que llegó a ser de 40 millones de euros, se ha desplomado hasta los 20 millones; en los últimos meses se ha habaldo del interés por su situación del Galatasaray turco y también la Lazio italiana habría preguntado por él.

Es obvio que al tener contrato hasta el 30 de junio de 2031 la decisión del futbolista es clave, pero Raúl, tras la desilusión inicial, es consciente de que no entra en los planes de su nuevo entrenador. El fichaje de Ibrahima Konaté, la renovación de Antonio Rudiger, la apuesta por Dean Huijsen y las intenciones de fichar al defensa central del Inter Alessandro Bastoni, además de la presencia de Eder Militao, lesionado pero que estará recuperado en torno al mes de septiembre, dejan en precario a Asencio a la hora de luchar por un puesto en el eje de la defensa.

En el Real Madrid son conscientes de que necesitan que haya salidas en la plantilla para afrontar los últimos fichajes (además de Konaté ya firmó a Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella y por eso se le ha dejado claro a Raúl su situación. Toca ahora buscar un equipo dispuesto a apostar por él y asumir su ficha, o parte de ella, una cantidad que no está al alcance de cualquier club.