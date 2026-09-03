Raúl Asencio, sobre su adolescencia: "Llegué con 14 años a la residencia y me llamaban Rulo"

Raúl Asencio ha sido noticia esta semana al quedar absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado a un amigo el vídeo sexual de una menor de edad grabado en el sur de Gran Canaria. "Reitero las disculpas y agradezco a las víctimas por haber aceptado mi perdón", afirmó el futbolista después de reconocer los hechos este jueves en el juicio.

El central del Real Madrid, que sigue siendo jugador de la primera plantilla, no cuenta apenas por José Mourinho. Deberá volver a ganarse el sitio, que lo ha ido perdiendo a lo largo de los últimos meses a raíz de su rendimiento. Asencio, que llegó a ser bautizado como el 'nuevo Ramos', quedó afuera también de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial.

Su salida de Gran Canaria

No han sido unos meses fáciles para el jugador, relegado al banquillo y con la etiqueta de transferible durante el mercado, cuando el club le buscó un traspaso. Pero Asencio llegó al primer equipo como una gran promesa, se ganó la titularidad con Ancelotti, a pesar de tener un caso abierto por revelación de secretos.

El central era uno de las grandes promesas del Real Madrid. Creció en Las Palmas de Gran Canaria y desde muy pequeño tuvo el fútbol como una parte fundamental de su vida. Empezó en clubes y escuelas de su ciudad antes de llegar a la cantera de la UD Las Palmas.

"No era nada normal ver a un chico, canario, ponerse de central. Él lo tenía absolutamente claro desde benjamines", reconoció Miguel González, su primer entrenador con la casaca insular. "Me acuerdo de su melena y de su obsesión por el remate de cabeza, tenía calado ese movimiento. Sin olvidar que son categorías de formación, él era un pibe de nueve años y ya se le veían maneras para ser futbolista. Era muy ordenado y rápido, como ahora", afirmaba.

La llegada a La Fábrica

Su talento terminó llamando la atención del Real Madrid y, con solo 14 años, en 2017, dejó Canarias para incorporarse a La Fábrica y continuar allí su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"La historia cambió cuando, en verano de 2017, el Madrid aprovechó la normativa federativa que deja libre al futbolista y, con el visto bueno del ojeador canario Sixto Alfonso, le ficharon", explica González.

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"Me llamaban Rulo... En el Madrid alguno empieza a hacerlo. En el Juvenil empecé con ese mote y se ha quedado. Dejé atrás familia, amigos, colegio... Todo lo que me gustaba. Llegué a Madrid sin conocer a nadie... Fue un poco duro, los primeros meses sobre todo. Me pude relacionar bien en la residencia con los compañeros", cerraba.